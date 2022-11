É falsa a informação que Geraldo Alckmin defendeu a taxação do Pix

É falsa a imagem que circula nas redes sociais de uma suposta reportagem que afirma que o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) considera “extremamente necessário” taxar o Pix.

O que dizem os posts? As publicações compartilhadas no Facebook e no Instagram trazem descrições que ironizam a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Que legal. Faz o ‘L’. É só fazer o L”, dizem as postagens. Uma imagem falsa imita o design do portal de notícias g1, com matéria intitulada: “Alckmin diz que por motivos financeiros especificos, (sic) a taxação do pix (sic) é algo extremamente necessário para o crescimento economico (sic) brasileiro”. Erros ortográficos no título da suposta reportagem também indicam o conteúdo enganoso. Vice-presidente desmente. Questionada pelo UOL Confere, a assessoria de imprensa do vice-presidente eleito negou a informação.

“Não tem nenhuma base fática. Isso surgiu sabe-se lá de onde nos últimos dias antes do segundo turno. É mentira”. O g1 publicou na editoria de checagens Fato ou Fake um texto em que nega que tenha noticiado a suposta declaração de Alckmin. Também não foi localizada nenhuma declaração do vice-presidente eleito sobre a taxação do Pix. Lula também não defendeu taxação.

No último dia 31 de outubro, o UOL Confere também mostrou que é falsa uma suposta reportagem do site sobre o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva ter anunciado a taxação de transferências bancárias por Pix.

Não há nenhuma matéria sobre o assunto e o UOL Confere já publicou inclusive um desmentido sobre suposto apoio de banqueiros ao petista em troca da revogação do Pix.

Alcance. No Instagram, a publicação enganosa envolvendo o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin conta com 646 curtidas e 167 comentários. Já no Facebook, a postagem com a mentira que registrou maior alcance tem 210 compartilhamentos, 243 reações e 81 comentários.

