Dupla é presa suspeita de aplicar golpe do PIX em supermercado de Manaus

Manaus (AM) – Policiais militares da 12ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) detiveram dois homens, de 20 e 29 anos, suspeitos de aplicar o golpe do Pix falso em um supermercado, situado no bairro Colônia Terra Nova, zona norte de Manaus. A ação ocorreu na noite de terça-feira (23).

De acordo com a polícia, por volta das 20h50, equipes da viatura 7503 foram acionadas pelo estabelecimento comercial para averiguar denúncia relatando que indivíduos estariam aplicando o golpe do Pix falso.

Durante as investigações, os militares encontraram os suspeitos na saída do supermercado, com as compras feitas no local. Após abordagem, eles confessaram aos policiais que haviam aplicado o golpe no estabelecimento.

Com eles, foram apreendidos um aparelho celular, dois relógios e as compras, que incluíam carnes, produtos de limpeza, higiene e alimentos, entre outros itens, no valor total de R$ 1.744.

Após procedimentos no local, os indivíduos foram encaminhados para o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram flagranteados por estelionato.

Denúncias

A Polícia Militar orienta à população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de ações criminosas, por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.

