As Forças Armadas tinham prometido entregar um relatório sobre a fiscalização das urnas eletrônicas. Segundo turno do pleito foi em 30 de outubro

O Ministério da Defesa divulgou, nesta quarta-feira (9), o “relatório do trabalho de fiscalização do sistema eletrônico de votação”. O documento feito pelas Forças Armadas não indica destaca indícios de fraude no pleito realizado no último dia 30 de outubro.

O texto, assinado pelo ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, e encaminhado ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), destaca dois pontos observados pelos especialistas das Forças Armadas. O primeiro é que “foi observado que a ocorrência de acesso à rede, durante a compilação do código-fonte e consequente geração dos programas (códigos binários), pode configurar relevante risco à segurança do processo”.

O segundo, dos testes de funcionalidade, realizados por meio do Teste de Integridade e do Projeto-Piloto com Biometria, para o Ministério da Defesa, “não é possível afirmar que o sistema eletrônico de votação está isento da influência de um eventual código malicioso que possa alterar o seu funcionamento”. Apesar de levantar a suspeita, o documento não diz como o sistema poderia ter o funcionamento alterado ou se isso ocorreu.

Assim, a Defesa sugere que seja realizada uma investigação técnica para melhor conhecimento do ocorrido na compilação do código-fonte e de seus possíveis efeitos; a promoção de análise minuciosa dos códigos binários que efetivamente foram executados nas urnas eletrônicas; além da criação de comissão específica, “integrada por técnicos renomados da sociedade e por técnicos representantes das entidades fiscalizadoras”.

Relatório

O relatório foi produzido pela equipe técnica das Forças Armadas acerca da fiscalização do sistema eletrônico de votação. Os profissionais são oficiais de carreira especialistas em gestão e operação de sistemas de tecnologia da informação; em engenharia de computação e de telecomunicações; em defesa cibernética; entre outras.

* Com informações do site Metrópoles

Leia mais:

Carlos Bolsonaro dá entrada na emergência do Hospital das Forças Armadas em Brasília

Bolsonaro diz que Forças Armadas não garantem ‘credibilidade’ das urnas

OAB cita integridade das urnas e diz ao TSE que não identificou irregularidades