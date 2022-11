Tiroteio em show de Xand Avião e Nattanzinho deixa um morto e nove feridos no Piauí

Floriano (PI) – Um tiroteio deixou um homem morto e nove feridos, na madrugada deste sábado (12), no Comércio Esporte Clube de Floriano (distante a 240 quilômetros de Teresina, capital do Piauí), onde acontecia um show dos cantores Xand Avião e Nattanzinho. A vítima foi identificada como Elton Josimar Carlos Sousa.

Uma discussão iniciada no banheiro foi a causa para o tiroteio. Segundo o perfil do influencer “Lokinho”, o crime aconteceu entre o intervalo do show de Xand Avião e a apresentação de Nattanzinho. Este último, inclusive, permaneceu no camarim deitado no chão no momento dos tiros para que não fosse alvejado.

De acordo com Tenente Coronel Inaldo, a Polícia Militar foi chamada, isolou área e ajudou a conduzir os feridos.

Com Elton Josimar foi encontrada uma arma de fogo, segundo o coronel. “A PM isolou o local, informou a perícia e a Polícia Civil. Com o Elton foi encontrado na cintura uma pistola .380. Nove pessoas foram feridas com disparos, o hospital que nos passou essa informação”, concluiu o coronel Inaldo Barros.

O cantor Natanzinho, que se apresentaria após Xandy Avião postou nas redes sociais os momentos de tensão vividos no camarim durante o tiroteio. O motivo da discussão ainda é desconhecido. Até o momento, ninguém foi preso. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil do Piauí (PC-PI).

