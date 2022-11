Manaus FC anuncia lateral-esquerdo e atacante para 2023

Futebol do AM

Manaus (AM)- O Manaus Futebol Clube acertou a contratação de mais um lateral e um atacante para o plantel de 2023. Wilson Júnior e Felipe Ribeiro são as novidades no elenco.

O manauara de nascença Felipe Vasconcelos Ribeiro tem passagem por clubes como Rio Branco-SP, Veranópolis-RS, Chapecoense-SC, Verê-PR, Botafogo-RJ e Três Passos-RS.

O jogador de 21 anos deixou a capital amazonense ainda muito jovem, quando seus pais precisaram se mudar para a Paraíba. Felipe comentou sobre o sentimento de retornar à sua cidade natal para defender o Gavião do Norte.

“Desde que saí de Manaus, visitei apenas uma vez, mas sempre tive comigo essa vontade de ficar mais tempo e conhecer melhor. Até brincava com meus pais quando era mais novo, que quando fosse um jogador famoso iria fazer uma ‘pelada’ beneficente, em Manaus, para levar meus amigos. Estou muito feliz que deu tudo certo para minha ida ao clube e volta à cidade que nasci”.

O lateral-esquerdo fez base no Botafogo-RJ – onde disputou o Carioca Sub-20 e Brasileiro Sub-20 – e na Chapecoense-SC – participando do Catarinense Sub-20 e Brasileiro Sub-20. Em 2021, chegou a subir para o profissional do time catarinense e estrear na Série A do Campeonato Brasileiro. Nessa temporada, disputou a divisão de acesso do Campeonato Gaúcho com o Veranópolis e a segunda divisão do Paulista, pelo Rio Branco.

O gerente de futebol do Gavião, Fausto Momente, também ressaltou a ligação do jogador com a cidade e que ele chega para completar a posição, que já possui o remanescente Renan Luís.

“O Felipe é da terra e o Manaus sempre que possível procura oportunizar esses atletas. Nós tentamos a contração do Felipe por empréstimo junto a Chapecoense nesta temporada, mas nós não conseguimos. Agora para 2023 deu certo e ele chega para ser um dos nossos laterais-esquerdos, juntamente com o Renan. Assim fechamos a posição para o estadual”.

Assim como os demais atletas, Felipe já tem pré-contrato acertado com o Manaus FC. Após se apresentar ao clube, passar pelos exames médicos e ser aprovado, assinará o contrato definitivo.

Atacante

O atacante Wilson Júnior é a mais nova contratação do Manaus FC. Ex-Passo Fundo-RS, o jogador de 31 anos tem bastante rodagem no futebol brasileiro, passando por times como Bahia, Coritiba, Portuguesa-SP, Ferroviária-SP, RB Brasil-SP, Boa Esporte-MG, São Bento-SP, Concórdia-SC, Brusque-SC, Marcílio Dias-SC e Cianorte-PR.

Além da mais recente passagem pelo Passo Fundo, em que foi vice-campeão da Copa Federação Gaúcha de Futebol, Wilson disputou também a divisão de acesso do Campeonato Gaúcho, chegando à semifinal. Ao todo, foram 19 jogos e 2 gols pelo time gaúcho. Ainda pela região sul, ele fez 5 partidas da Série C 2022 pelo GE Brasil. E no início da temporada, esteve presente na campanha de acesso do São Bento, pelo Campeonato Paulista A2, sendo vice-artilheiro do time com 4 gols em 18 jogos.

O atacante paraibano fez base no Bahia e, subindo para o profissional, chegou a disputar a Série B do Brasileiro em 2009. Ganhou seu primeiro título em 2011, quando consagrou-se campeão Paranaense com o Coritiba. Após isso, levantou mais um troféu com o Concórdia, em 2017, vencendo a divisão especial do Catarinense.

“Fico feliz por essa oportunidade e agradeço a diretoria que me deu esse respaldo. O Manaus vai ser mais um clube na minha carreira em que vou tentar ao máximo me empenhar e dar meu melhor para fazer um bom começo de semestre, junto com meus companheiros. Espero aproveitar essa oportunidade e ajudar o clube a continuar mostrando sua força no cenário nacional”, comentou o Wilson sobre a vinda ao Gavião.

Com mais um jogador contratado, o #Manaus2023 agora conta com 19 nomes no elenco:

Goleiros: Pedro, Reynaldo e João Guilherme

Zagueiros: Jefferson, Gutierrez e Franklin

Meio-campistas: Paranhos, Gilson Alves, Kadu, Gharib e Pedro do Rio

Laterais: Renan Luís, Cordeiro, Lucas e Felipe Vasconcelos

Atacantes: Michel, Silvano, Klenisson e Wilson Júnior

