Faculdade Santa Teresa realiza mutirão de atendimento jurídico, neste sábado (19)

Manaus (AM) – O Núcleo de Práticas Jurídicas da Faculdade Santa Teresa realiza neste sábado (19) um mutirão de atendimento em diversas áreas do Direito. A ação acontece das 8h às 12h, na unidade da Fametro da avenida Autaz Mirim, 8565, bairro Cidade Nova.

O mutirão conta com o apoio da unidade Fametro da Zona Leste, que está cedendo o espaço para o atendimento da população. Os interessados em receber orientação jurídica podem se dirigir até o endereço indicado, sem necessidade de agendamento. O atendimento será feito por estudantes do curso de Direito da Santa Teresa, com acompanhamento dos professores.

Quem for ao local para atendimento deve levar os documentos pessoais e demais informações que possam ajudar na demanda.

Os alunos atenderão demandas nas áreas Cível, Direito do Consumidor, Trabalhista e da Família. As pessoas receberão orientação nas diversas áreas jurídicas e, caso necessário, serão encaminhadas para acompanhamento no NPJ.

A coordenadora do NPJ, Mônica Dias, ressalta que o mutirão contribui para a formação dos estudantes, que passam a vivenciar na prática os ensinamentos da sala de aula. Além disso, a população ganha, recebendo orientação especializada de qualidade.

Caso não possa comparecer ao mutirão, a população também pode receber orientação jurídica na sede do NPJ, na rua rio Madeira, 444, bairro Nossa Senhora das Graças. O local está aberto de segunda-feira a sexta-feira, das 14h às 17h30. Nas quartas-feiras e sextas-feiras também há atendimento pela manhã, das 08h30 às 11h30.

*Com informações da assessoria

