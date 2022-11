Família de Flordelis foi envolvida em trama para matar marido dela; veja cronologia do crime

Antes de migrar para o noticiário policial, Flordelis era famosa por ser cantora gospel e admirada por celebridades. Até filmes foram produzidos sobre a pastora que atendia crianças carentes nas comunidades cariocas e tinha dezenas de filhos adotados.

Após a morte do marido, porém, o castelo de cartas ruiu e as investigações apontaram que por trás do assassinato do marido dela, havia muito mais do que se enxergava.

Os fatos mostraram, embora negados até o fim, que a ambição pelo dinheiro estava acima da realidade, por traz da fachada da igreja que comandava, ao lado do companheiro.

Leia mais: Flordelis é condenada a 50 anos de prisão pela morte do pastor Anderson

Veja quem foi condenado pelo assassinato do marido de Flor de Liz:

Simone Rodrigues – filha biológica de Flordelis, condenada a 31 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio e associação criminosa armada. Ela disse que Flávio matou Carmo após saber dos abusos sexuais.

Flávio dos Santos – filho biológico de Flordelis, foi condenado em novembro de 2021 a quase 30 anos de prisão acusado de ter atirado contra o pastor Anderson do Carmo.

Lucas Cézar dos Santos de Souza – filho adotivo de Flordelis, foi condenado em 2021 a sete anos e meio por homicídio triplamente qualificado. Ele teria ajudado a comprar a arma do crime.

Carlos Ubiraci Francisco da Silva – filho adotivo de Flordelis, foi condenado em 2021 a dois anos, dois meses e 20 dias em regime semiaberto, pelo crime de associação criminosa armada.

Adriano dos Santos Rodrigues – filho biológico da pastora, foi condenado em abril deste ano a quatro anos, seis meses e 20 dias de prisão em regime semiaberto por associação armada e uso de documento falso.

Andrea Santos Maia – amiga da família, foi condenada em abril deste ano a quatro anos, três meses e dez dias em regime semiaberto por associação armada e uso de documento falso.

Marcos Siqueira Costa – ex-PM e marido de Andrea, recebeu em abril deste ano pena de cinco anos e 20 dias de prisão em regime fechado por associação armada e uso de documento falso.

Cronologia do caso:

Mai.2018 – Anderson do Carmo passa a ir ao hospital com fortes dores no estômago. Segundo a investigação, Flordelis tentava matar o marido envenenado com chumbinho.

Anderson do Carmo passa a ir ao hospital com fortes dores no estômago. Segundo a investigação, Flordelis tentava matar o marido envenenado com chumbinho. Jun.2019 – Carmo é morto na madrugada de 16 de junho. Flordelis trata o crime como latrocínio, mas a versão não se sustenta. Após ser preso, o filho biológico de Flordelis Flávio dos Santos confessa ter feito os disparos. Lucas de Souza, filho adotivo, é preso horas depois, acusado de ajudar a comprar a arma do crime. A pistola 9 mm é encontrada na casa da família.

– Carmo é morto na madrugada de 16 de junho. Flordelis trata o crime como latrocínio, mas a versão não se sustenta. Após ser preso, o filho biológico de Flordelis Flávio dos Santos confessa ter feito os disparos. Lucas de Souza, filho adotivo, é preso horas depois, acusado de ajudar a comprar a arma do crime. A pistola 9 mm é encontrada na casa da família. Nov.2019 – Integrante do Comando Vermelho, Lucas é transferido para cadeia de milicianos. Em uma carta, ele confessa ter matado Anderson a mando de Misael, que havia passado a controlar as finanças da igreja após a morte de pastor. A Promotoria suspeita de que Flordelis seja a mentora da carta.

– Integrante do Comando Vermelho, Lucas é transferido para cadeia de milicianos. Em uma carta, ele confessa ter matado Anderson a mando de Misael, que havia passado a controlar as finanças da igreja após a morte de pastor. A Promotoria suspeita de que Flordelis seja a mentora da carta. Ago.2020 – Nove pessoas, sete delas da família, são presas na operação Lucas 12.

– Nove pessoas, sete delas da família, são presas na operação Lucas 12. Ago.2021 – No dia 11, a Câmara aprova a cassação do mandato de deputada federal de Flordelis. Dois dias depois, sem foro, a pastora é presa.

– No dia 11, a Câmara aprova a cassação do mandato de deputada federal de Flordelis. Dois dias depois, sem foro, a pastora é presa. Nov.2021 – Flávio e Lucas são condenados por envolvimento no crime.

– Flávio e Lucas são condenados por envolvimento no crime. Nov.2022 – Flordelis e Simone são condenadas. Marzy, Rayane e André são absolvidos.

Com informações da Folha de São Paulo

Leia mais:

Flordelis é condenada a 50 anos de prisão pela morte do pastor Anderson

Flordelis: julgamento pode ir até sábado (12), prevê advogado de acusação

Filho afetivo de Flordelis ganha liberdade condicional e deixa a cadeia

Caso Flordelis: Filho é absolvido de acusação de homicídio de pastor