Manaus tem 75 pontos de vacinação contra Covid-19 a partir desta segunda-feira (21)

Manaus (AM) – Os manauaras terão 75 pontos disponibilizados pela Prefeitura de Manaus, no período de segunda a sexta-feira, 21/11 a 25/11, para se proteger com a 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª doses da vacina contra a Covid-19. Operacionalizada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), a campanha de vacinação na capital abrange estabelecimentos de saúde que funcionam no horário regular e também os de horário ampliado, que atendem até as 20h. Os endereços e horários de cada local de vacinação podem ser conferidos no link bit.ly/ubscovidmanaus.

Destinada a crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, conforme intervalos e grupos preconizados pelo Ministério da Saúde, a vacina contra a Covid-19 é a forma mais eficaz para evitar as formas graves da Covid-19, lembra a secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, que reforça a importância de atualizar as doses da vacina para manter a imunidade alta contra o Sars-Cov-2.

“Ainda temos muitas pessoas com doses em atraso. Até a última sexta-feira, eram 630 mil pessoas em atraso com a terceira dose e mais de 455 mil pessoas que ainda não tomaram a quarta dose. É um quadro que mostra que as pessoas estão relaxando com esse cuidado que é tão fundamental para evitar o desencadeamento de processos inflamatórios, que podem comprometer seriamente a vida das pessoas. Por isso, estamos apelando para que todos tomem suas doses de reforço e quem ainda não tomou a primeira, procure logo uma unidade para se vacinar”, assinala a secretária.

Desde a última sexta-feira, 18/11, a Semsa está vacinando o público infantil de 6 meses a 2 anos de idade (2 anos, 11 meses e 29 dias) com comorbidades. A vacina destinada a essa faixa etária, chamada informalmente de “Pfizer Baby” é produzida pelo laboratório Pfizer Biontech, e difere da Pfizer pediátrica, voltada para crianças de 5 a 11 anos.

Para que a criança receba a vacina, pais, mães e demais responsáveis precisam levar apresentar a certidão de nascimento ou RG, cartão nacional de saúde (SUS) ou CPF, caderneta de vacinação e um documento médico que comprove a comorbidade (laudo, receita ou carteira dos programas de saúde) – original e cópia.

A titular da Semsa lembra que para este público em especial a vacinação está sendo realizada em quatro unidades. São elas: USF Dr. José Rayol dos Santos – avenida Constantino Nery, s/nº, Flores; USF Áugias Gadelha – rua 15, s/nº, Cidade Nova 1, zona Norte; USF Deodato de Miranda Leão – avenida Presidente Dutra, s/nº, Glória, zona Oeste; USF Alfredo Campos – alameda Cosme Ferreira, s/nº, Zumbi, zona Leste.

Os demais grupos podem consultar sua situação de vacinação na plataforma Imuniza Manaus (muniza.manaus.am.gov.br), inserindo o número do CPF e a data de nascimento, e procurar uma das unidades de atendimento disponibilizadas pelo município.

Para receber o imunizante é necessário apresentar documento de identificação com foto, CPF, cartão do SUS ou a carteira de vacinação.

