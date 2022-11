Prefeito David Almeida fiscaliza avanço do ‘Asfalta Manaus 2’ na Zona Norte

As obras, que fazem parte do programa “Asfalta Manaus 2”, já recuperaram mais de 90 vias do bairro Nova Cidade

Manaus (AM) – O prefeito de Manaus, David Almeida, realizou, na manhã desta terça-feira (22), uma vistoria nos serviços de recuperação asfáltica no bairro Nova Cidade, Zona Norte da capital amazonense. As obras, que fazem parte do programa “Asfalta Manaus 2”, já recuperaram mais de 90 vias do bairro, cumprindo a meta de restabelecer uma trafegabilidade segura para todos.

“Contemplamos 95 ruas aqui no Nova Cidade, de um total de 238 vias. Nós vamos avançando com o nosso trabalho. Esse é o ‘Asfalta Manaus 2’, é a parceria da prefeitura com o governo do Estado, uma parceria que deu certo na nossa cidade. A gente continua nessas obras intensas com todas as nossas equipes. Estamos trabalhando também na alameda Cosme Ferreira, no Centro, melhorando, assim, a infraestrutura viária de Manaus”, enfatizou Almeida.

A rua Zaragoza será totalmente recuperada. O serviço é iniciado com a fresagem das vias, retirando o asfalto antigo e desgastado, trabalhando o solo e as bases, para a aplicação do novo pavimento. No total, 95 ruas já foram contempladas, de 238 vias da área previstas no cronograma de serviços.

A dona de casa Amanda Cristina, de 39 anos, moradora do bairro há 13 anos, expressa a satisfação de ver os serviços de infraestrutura nas vias do Nova Cidade.

“Faz muito tempo que precisávamos dessa ajuda. A gente solicitava o asfalto, mas nunca chegava e, agora, graças a Deus, o prefeito determinou que a nossa rua fosse beneficiada e veio acompanhar de perto. O asfalto chegou aqui e só tenho a agradecer, a comunidade também” disse a moradora Amanda Cristina.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Programa ‘Asfalta Manaus’ conclui nova rua na Compensa

Prefeitura recuperou mais de 70 ruas por meio do programa ‘Asfalta Manaus’ no bairro Compensa

Prefeito David Almeida vistoria frentes de obras do ‘Asfalta Manaus’ nas zonas Norte e Leste