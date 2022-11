Na rua Capitão Francisco Falcão, mais de 3 mil pessoas assistiram à estreia do Brasil na Copa

A partida entre Brasil e Sérvia, fechou a primeira rodada do Grupo G do Mundial, e terminou com o placar de 2 a 0

Manaus (AM) – Mais de 3 mil pessoas lotaram de verde e amarelo a rua Capitão Francisco Falcão, localizada no bairro São José II, Zona Leste de Manaus, na tarde desta quinta-feira (24), para assistir à estreia da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo. A partida entre Brasil e Sérvia fechou a primeira rodada do Grupo G do Mundial, e terminou com o placar de 2 a 0.

A rua foi uma das habilitadas no edital “Ruas da Copa”, da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), para receber o apoio de serviços de sonorização, iluminação, palco, banheiros químicos e telão.

Na rua, também teve apresentação musical, sorteios e aulão de zumba. O coordenador da rua da copa Capitão Francisco Falcão, Raimundo Bulcão, 66, que mora no bairro desde a fundação, conta que o apoio dado pela prefeitura foi essencial para a produção do evento.

“Desde 1990, sempre a antiga rua 25 esteve entre as ruas mais bonitas de Manaus da Copa. Fomos duas vezes campeões. É um trabalho muito difícil, os moradores se empenharam bastante, foram mais de três meses de trabalho, a rua tem mais de 230 metros, está toda enfeitada, muito bonita. Recebemos pessoas aqui de todo o país, é muito gratificante para nós receber esse apoio da prefeitura por meio da Manauscult”, contou o morador.

Os outros quatro pontos que receberam estrutura para transmissão dos jogos da Seleção Brasileira estão localizados nos endereços: rua 24 de Agosto, no Morro da Liberdade, na zona Sul; rua Professora Isaura Barroncas e rua 3, no Alvorada, zona Centro-Oeste; e rua Santa Isabel, na Vila da Prata, zona Oeste.

“Essa parceria com a prefeitura é muito importante, isso é uma forma de incentivo para nós moradores, que passamos mais de três meses enfeitando a rua, o prefeito David Almeida esteve aqui e gostou bastante”, disse o morador do bairro, Johnny Menezes, que participa desde 1990 das festividades da copa no bairro.

As ruas estarão abertas para visitação, no horário das 9h às 21h. E, nos dias dos jogos da Seleção Brasileira de Futebol, as pessoas podem ir a uma delas para acompanhar a transmissão da partida de forma gratuita.

