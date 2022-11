Mundo Encantado do Natal vai gerar mais de 4 mil empregos no AM

A programação do "Mundo Encantado do Natal" vai gerar, ao longo de mais de 40 dias, 4 mil empregos diretos e indiretos em Manaus

Manaus (AM)- A programação do “Mundo Encantado do Natal” vai gerar, ao longo de mais de 40 dias, 4 mil empregos diretos e indiretos em Manaus e no interior do Amazonas. Inaugurada pelo governador Wilson Lima no sábado (26), com o acionamento da maior árvore de Natal já montada no Largo de São Sebastião, a agenda temática gera oportunidade de trabalho para artistas, comerciantes, artesãos e profissionais de diversas áreas.

De acordo com o secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, oportunizar renda na capital e em outros 20 municípios e seis comunidades que, neste ano, recebem a programação de Natal, está entre as prioridades.

“A orientação do governador Wilson Lima é essa, é a gente gerar trabalho, emprego, renda. Certamente faremos a alegria de muitas pessoas que estão tendo a oportunidade de ter a sua renda neste período do ano”, destacou Muniz.

Diante do Largo de São Sebastião lotado, Wilson Lima, a primeira-dama do Amazonas, Taiana Lima, e a filha caçula, Maria Antonella, deram início à programação que deve atrair mais de 1,2 milhão de pessoas. Oportunidade para comerciantes como Raimundo Nunes, 71, que, há 32 anos, vende pipoca no Centro de Manaus e aposta na programação temática para ampliar os lucros.

“As nossas contas e o que a gente deve, neste período a gente paga tudo. Esses eventos atraem muito público para nós, a gente vende muito. O nosso Natal com a nossa família vai ser bem recheado”, celebrou Raimundo.

Além de beneficiar os vendedores ambulantes, o Governo do Amazonas também organizou a Feira de Povos Criativos – Edição Natal. Montada na rua José Clemente, na lateral do Teatro Amazonas, a feira conta com 16 barracas, alcançando mais de 90 expositores, que irão trabalhar em forma de rodízio semanal.

Artesanato tradicional e amazônico, gastronomia, decoração, artes visuais, moda e outros segmentos, estão entre os atrativos da feira.

“A gente está muito agradecida, porque nesse espaço podemos colocar as nossas peças, gera renda para a gente. Queremos agradecer ao Governo por ter trazido os artesãos para cá, para a gente poder divulgar e estar aqui trabalhando”, afirmou Regina Negreiros, 51, artesã que levou acessórios e biojoias para a feira.

“É muito importante, porque traz renda para a nossa empresa e também gera outros empregos para outras pessoas. Aqui são cinco pessoas que trabalham e eu espero que a renda seja ótima”, acrescentou a comerciante Conceição Ferreira, 32, que está vendendo produtos como salgados, pamonha, bolo e pudim.

A Feira de Povos Criativos – Edição Natal funciona de terça-feira a domingo, das 17h às 21h.

Mundo Encantado do Natal

A programação natalina no Largo de São Sebastião segue até o dia 6 de janeiro de 2023. O evento tem a coordenação da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS).

Entre as novidades neste ano está o “Passaporte Natalino”, item que conta com foto 3×4 da criança, para ser carimbado conforme visitação nos espaços temáticos.

Um desses espaços é a inédita Casa do Biscoito, voltada para crianças de 1 a 5 anos de idade e reservado para atividades lúdicas e oficinas criativas. O agendamento para visitação é on-line pelo Portal da Cultura (cultura.am.gov.br). O funcionamento é de terça-feira a domingo, das 17h às 21h. As visitas, em cinco sessões, têm duração de 50 minutos, para grupos de até 30 crianças. O local foi montado na Casa das Artes, lateral do Teatro Amazonas.

Natal solidário

Como parte da programação, o Governo do Amazonas realiza ainda a campanha para arrecadação de brinquedos, que serão distribuídos a aproximadamente 330 mil crianças de Manaus e do interior do estado. As doações podem ser feitas até o dia 5 de dezembro, em 18 pontos espalhados na capital, sendo quatro na modalidade drive-thru.

Os brinquedos serão doados a crianças de 0 a 12 anos em situação de vulnerabilidade social.

Confira os pontos de arrecadação:

• Centro de Convivência do Idoso de Aparecida – Rua Wilkens de Matos, s/nº, Nossa Senhora Aparecida

• Centro de Convivência da Família Magdalena Arce Daou – Avenida Brasil, s/nº, Santo Antônio

• Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola – Rua Tupinambá, 119, Cidade Nova

• Centro de Convivência da Família Maria Miranda Leão – Rua Loris Cordovil, nº 1, Alvorada

• Centro de Convivência da Família 31 de Março – Rua 21, 453, Japiim

• Centro de Convivência da Família Teonízia Lobo – Rua da Penetração III, quadra 60, s/nº, Mutirão

• Centro de Convivência André Araújo – Rua 5, 220-260, Raiz

• Centro Cultural Palácio Rio Negro – Avenida Sete de Setembro, 1.546, Centro

• Centro Cultural Palácio da Justiça – Avenida Eduardo Ribeiro, 901, Centro

• Centro Cultural dos Povos da Amazônia – Avenida Silves, 2.222, Crespo

• Teatro Amazonas – Largo de São Sebastião, Centro

• Palacete Provincial – Praça Heliodoro Balbi, s/n, Centro

• Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho – Sambódromo – Avenida Pedro Teixeira, 2.565, Flores

• Secretaria de Cultura e Economia Criativa – Avenida Sete de Setembro, 1.546, Centro

Modalidade drive-thru:

• Estádio Carlos Zamith – Avenida Cosme Ferreira, Coroado

• Estádio Oswaldo Frota – Rua Ibirapitinga, 48, Cidade Nova

• Estádio da Colina – Avenida Presidente Dutra, 183, São Raimundo

• Vila Olímpica – Avenida Pedro Teixeira, 1.271-1.359, Dom Pedro

FOTOS: Arthur Castro/Secom

*com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Festival Amazonas de turismo encerra em Manaus

Temporada de cruzeiros inicia neste domingo em Manaus

Período volta Às aulas abre vagas de emprego em Manaus