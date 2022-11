Estrada do Tarumã será interditada nesta terça-feira (29) para obra de duplicação da via

Manaus (AM) – Por causa das obras de duplicação na via, a estrada do Tarumã, na Zona Oeste da capital, estará interditada e OoGoverno do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), informa aos motoristas que trafegam pela via, que será necessário fazer um desvio temporário na pista, com a interdição da rua Dona Otília, que dá acesso ao bairro Campos Sales.

O desvio terá início às 7h desta terça-feira (29), com prazo estimado de 15 dias de duração.

Interdição

Imagem: Divulgação/Seinfra

A rua Dona Otília, que serve de entrada e saída para o bairro Campos Sales, pela Estrada do Tarumã, ficará interditada. O acesso ao bairro poderá ser feito pela rua Praia de Olinda, em ambos os sentidos (entrada e saída).

Ainda, a Seinfra, responsável pela obra, informa ainda que haverá ampla sinalização indicativa da interdição para facilitar o tráfego.

