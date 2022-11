“Mundo Encantado do Natal”: Largo de São Sebastião recebe Árvore de Natal com tecnologia e conceitos lúdicos

Manaus (AM) – A obra inovadora do artista plástico parintinense, Rossy Amoedo, encanta o público no Largo de São Sebastião, Centro de Manaus. A árvore de Natal é uma das principais atrações do circuito “O Mundo Encantado do Natal”, promovido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS). A cenografia segue até o dia 6 de janeiro de 2023, iluminando todo o complexo, até as 22h. A visitação do item é gratuita.

Com 30 metros de altura, o que equivale a um prédio de 10 andares, a Árvore de Natal do Largo de São Sebastião reúne cerca de 300 esculturas e 500 mil lâmpadas de LED. O projeto, que envolveu 300 profissionais, entre artistas e trabalhadores de diversas áreas, propõe uma decoração moderna aliada a enfeites que remetem à infância. A expectativa é que o local seja um dos mais visitados e fotografados do estado. Toda a programação, na capital e interior, estima alcançar 1,2 milhão de pessoas.

Valorizar os artistas e profissionais amazonenses é um dos focos da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Amazonas. Conhecido internacionalmente por assinar projetos arrojados e grandiosos, Rossy Amoedo integra uma equipe de profissionais “pratas da casa” que atuam na edição natalina. O parintinense já trabalhou em eventos como as Olimpíadas, os Jogos Pan-Americanos, o Festival Folclórico de Parintins e os Carnavais do Rio de Janeiro e de São Paulo.

O secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, ressalta que a mão de obra local valorizada representa um retorno em diferentes aspectos.

“Neste ano, foram gerados 1.800 empregos diretos, na capital e no interior, que serão aproveitados durante todo período do Natal. Um investimento que retorna para sociedade, pois as pessoas podem participar deste momento como também trabalhar neste período, aumentar a renda familiar, fomentando a economia criativa”, disse o secretário.

Profissionais e comunitários

O artista conta que o projeto da Árvore de Natal durou 45 dias para ser concluído, gerando 300 contratações diretas de profissionais, entre pintores, soldadores, marceneiros, eletricistas, além de famílias nas comunidades, dedicadas à produção minuciosa de elementos natalinos.

“É um trabalho que envolve muitos parceiros que acreditaram no projeto. É o resultado de muitas cabeças que pensaram e muitas mãos que executaram”, destaca.

Rossy revela também que o projeto segue orientação do secretário Marcos Apolo, que propôs desenvolver um conceito mais lúdico, capaz de emocionar e resgatar as melhores referências natalinas.

“Pensando nesta questão infantil, a gente ‘embrulhou’ a árvore em um grande presente de amor, alegria, paz, esperança e prosperidade. Então, nós estamos dando ao povo amazonense uma árvore de Natal que é um grande presente”, afirma.

Outra característica da obra, cita Rossy, foi transformar a Árvore de Natal em um imenso espaço instagramável, valorizando a questão estética.

“O Largo é um espaço muito frequentado durante o dia, então não podíamos ter uma árvore que funcionasse só à noite. O Largo está preparado para receber visitantes em qualquer horário, inclusive de madrugada”, disse o artista, que já se antecipa, prevendo novos projetos. “O nosso desafio não foi ter feito esta árvore de Natal, mas sim uma que supere a desta edição”.

Programação

Neste ano, “O Mundo Encantado do Natal” traz ainda atividades gratuitas nos espaços culturais localizados no Centro, espetáculos e manifestações artísticas em 10 bairros de Manaus, 22 Centros Educacional de Tempo Integral (Cetis) da capital e do interior e 21 municípios do estado.

