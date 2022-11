Avenidas de Manaus ganham luzes e cores no ‘Natal das Águas’

Manaus (AM)- As ruas e avenidas da cidade de Manaus ganham cada vez mais cores e enfeites com a ornamentação da segunda edição do “Natal das Águas – Luz da Esperança”.

A Prefeitura de Manaus, por meio do Fundo Manaus Solidária (FMS) e da Secretaria Municipal de Educação (Semed), promete um Natal diferente este ano.

É o que se percebe ao passar por algumas vias de Manaus, como a Torquato Tapajós e Maceió. A avenida Getúlio Vargas, no Centro, também ganhou muitas luzes em todas as suas árvores. Outra avenida que se encontra totalmente iluminada é o boulevard Álvaro Maia, que ganhou pisca-piscas no canteiro central.

“A ideia é dar um pouco de luz e esperança para a população que passa nessas vias. Depois de um dia de trabalho, se deparar com as ornamentações e luzes, faz bem para qualquer cidadão”, afirma o presidente do Fundo Manaus Solidária, Emerson Castro.

Ponta Negra

Cartão-postal da cidade, a orla da Ponta Negra, zona Oeste de Manaus, está iluminada desde o aniversário da capital, em 24 de outubro. Além do túnel de 130 metros, todo em estrutura de ferro, com 34 arcos em forma de coração, a orla ganhou um portal que tem 20 metros de comprimento e 8 metros de altura, com soldadinhos, guirlandas, caixas de presentes, bengalas e renas de Natal.

Outro ponto na orla é o “Trenó do Papai Noel”, de 15 metros de altura e 25 metros de comprimento. Tanto o túnel quanto o trenó são acesos diariamente, das 18h até as 23h. Nos fins de semana, às 19h30 e às 20h30, o público tem como atração os personagens vivos, como o Papai Noel e os duendes, além da chuva de neve e muita brincadeira.

*com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

“O mundo encantado de Natal” recebeu mais de 20 mil pessoas em estreia

AM lança ‘Natal Itinerante’ e espalha a magia pelos bairros de Manaus

Evento natalino homenageia garis da cidade de Manaus