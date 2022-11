Cruzeiro Seven Seas Navigator chega a Manaus com mais de 800 turistas

Manaus (AM) – O cruzeiro Seven Seas Navigator, da empresa marítima Regent Seven Seas Cruises, chegou a Manaus, na manhã desta terça-feira (29), sendo o segundo navio cruzeiro a atracar na capital amazonense na atual Temporada de Cruzeiros 2022/2023. Aproximadamente 800 turistas, entre passageiros e tripulantes, desembarcaram no Cais das Torres do Porto de Manaus.

O navio cruzeiro, que partiu de Miami (Flórida), com turistas, em sua maioria, americanos e canadenses, ficará na cidade até às 16h desta quarta-feira (30).

A embarcação ficará pouco mais de 24 horas em Manaus, onde os turistas percorrerão os atrativos turísticos da cidade e da Região Metropolitana como o Museu da Cidade de Manaus (Muma); Teatro Amazonas; Museu do Seringal; Anavilhanas e o Encontro das Águas.

A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), em parceria com o governo do Estado, via Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), vem realizando o receptivo aos turistas que chegam na cidade, que conta com rituais indígenas, apresentação de boi-bumbá, show de despedida, entrega de mapas da cidade, pesquisa de satisfação, atendimento bilíngue e um Centro de Atendimento ao Turista (CAT), no porto.

O diretor-presidente da Manauscult, Alonso Oliveira, ressalta que Manaus será a cidade brasileira que mais vai receber transatlânticos internacionais e que o próximo navio a ficar ancorado na capital amazonense, o Voledam, da empresa Holland America, chegará nesta quinta-feira, 1º/12, às 10h. E que, ainda, todos os navios seguem os protocolos sanitários contra a Covid-19, indicados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e pelo Ministério do Turismo (MTur).

“O navio Seven Seas Navigator traz, em sua grande maioria, turistas norte-americanos, e a nossa cidade é um dos destinos prediletos dos turistas. Em parceria com o governo do Estado e diversas secretarias municipais, estamos trabalhando em uma força-tarefa, por exemplo, no reforço da segurança onde esses turistas irão passar, com o apoio do Centro de Cooperação da Cidade (CCC) e do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), levando mais tranquilidade aos turistas. É importante ressaltar que os navios seguem rigorosamente os protocolos sanitários contra a Covid-19”, disse Oliveira.

Depois de deixar a capital, a embarcação segue para Parintins, com previsão de chegada à sede do município na quinta-feira, dia 1º.

O turista Jack Saheid, que visitou o Museu da Cidade de Manaus, na tarde desta terça-feira, fala que o calor da cidade o surpreendeu e gostou bastante de visitar o museu. “Eu amei visitar o museu e estou muito preocupado com o calor, estou tendo problemas no nariz por causa disso, tenho que dar um tempo e sentar (risos)”, ressaltou.

Economia

Nesta temporada, que tem encerramento previsto para maio de 2023, chegarão à capital amazonense 17 navios com um fluxo de aproximadamente 18 mil turistas, trazendo um incremento de mais de R$ 335 milhões na economia local. A maioria dos turistas são dos Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha.

“A permanência média desses navios é de no máximo 2 dias, mas o impacto econômico chega a ser muito expressivo, vez que tirando a média por cada navio, o montante chega a mais R$ 19 milhões, o que multiplicado por 17, injetará na economia da cidade aproximadamente R$ 335 milhões” explicou a vice-presidente da Manauscult, Oreni Braga.

Programação e listagem dos Navios Cruzeiros

27 de novembro – Insígnia, 803 turistas, 400 tripulantes.

29 de novembro – Seven Seas Navigator, 530 turistas, 324 tripulantes.

1º de dezembro – Volendam, 1.718 turistas, 647 tripulantes.

28 de dezembro – MS Marina, 1.447 turistas, 800 tripulantes.

17 de janeiro – Viking Sea, 930 turistas, 480 tripulantes.

2 de março – Viking Sea, 930 turistas, 480 tripulantes.

4 de março – Volendam, 1.718 turistas, 647 tripulantes.

11 de março – Seabourn Quest, 540 turistas, 330 tripulantes.

14 de março – Ocean Explorer, 160 turistas, 90 tripulantes.

25 de março – Seven Seas Voyager, 777 turistas, 445 tripulantes.

26 de março – Hanseatic Spirit, 230 turistas, 169 tripulantes.

29 de março – Seabourn Venture, 264 turistas, 120 tripulantes.

30 de março – Ocean Explorer, 160 turistas, 90 tripulantes.

8 de abril – Seven Seas Navigator, 557 turistas, 447 tripulantes.

15 de abril – Hanseatic Spirit, 230 turistas, 169 tripulantes.

18 de abril – Seabourn Venture, 264 turistas, 120 tripulantes.

14 de maio – Silver Shadow, 392 turistas, 302 tripulantes.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Navio com 1,2 mil turistas abre temporada de Cruzeiros em Manaus

<strong>Chegada do primeiro navio neste domingo (27) abre ‘Temporada de Cruzeiros’ em Manaus</strong>

Manaus receberá 25 mil turistas durante ‘Temporada de Cruzeiros 2022/2023’