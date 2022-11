‘O Mundo Encantado do Natal’ é destaque com a ‘Casa do Biscoito’ e ‘Fábrica do Papai Noel’

Manaus (AM) – Com uma série de atividades lúdicas, como decoração de biscoitos e confecção de enfeites de Natal, “A Casa do Biscoito” se tornou uma das grandes atrações do “Mundo Encantado do Natal”, no Largo de São Sebastião, Centro.

O espaço inédito destinado a crianças de até 5 anos, está entre as novidades do evento promovido pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS). Com os agendamentos da semana esgotados em menos de 24 horas, a atração é um sucesso entre o público infantil.

Inaugurada no sábado (26), “A Casa do Biscoito” recebeu os visitantes agendados no Portal da Cultura (cultura.am.gov.br). As atividades disponíveis ao público com agendamento – “Casa do Biscoito” e “Fábrica do Papai Noel” – têm liberação de novos agendamentos toda sexta-feira.

Outro destaque desta edição foi o “Passaporte Natalino”, emitido na hora, na Galeria Amazônia, no Largo de São Sebastião. Foram 1.559 passaportes emitidos até esta segunda-feira (28). O item personalizado apresenta uma relação de 12 pontos de atrações no Largo que, após a visita, são carimbados.

O secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, destaca que, neste ano, as atividades acontecem de maneira mais lúdica nos novos espaços natalinos. “O Mundo Encantado do Natal” traz ainda o tradicional concerto no Teatro Amazonas, “O Encanto de Natal”, que estreia no dia 11 de dezembro, com agendamentos a serem oferecidos pelo Portal da Cultura, a partir da próxima semana.

“A temporada natalina no Largo de São Sebastião segue até o dia 6 de janeiro com a Árvore de Natal, luzes e ambientes instagramáveis. Já os espaços culturais, com atividades gratuitas, funcionam até o dia 23 de dezembro. É um Natal para toda família”, complementa Apolo.

‘Casa do Biscoito’

Montada na Casa das Artes, rua José Clemente, Largo de São Sebastião, “A Casa do Biscoito” é um espaço voltado para crianças de 1 a 5 anos de idade e reservado para atividades lúdicas e oficinas criativas, como decoração de biscoitos natalinos, confecção de enfeites, salão cultural com apresentações artísticas e atividades sensoriais.

A visitação é por agendamento pelo Portal da Cultura (cultura.am.gov.br). O funcionamento é de terça-feira a domingo, das 17h às 21h.

Sucesso no ano passado, a “Fábrica do Papai Noel” retorna ao Centro Cultural Palácio da Justiça, avenida Eduardo Ribeiro, Centro. O espaço traz ambientação repleta de magia, com o trono do Papai Noel, sala com as embalagens dos presentes e pedidos das crianças, montagem das árvores natalinas e a sala dos sonhos com música e projeção de imagens.

As visitas são agendadas on-line (cultura.am.gov.br). O funcionamento é de terça-feira a domingo, das 17h às 21h.

‘Passaporte Natalino’

Emitido na Galeria Amazônia, rua Costa Azevedo, Largo de São Sebastião, o Passaporte Natalino é um item personalizado, inédito desta temporada. No ponto de emissão, a criança faz a foto 3×4 e imprime gratuitamente para fixar no passaporte. Após visita às atrações, o passaporte recebe um carimbo, como uma forma de colecionar lembranças.

Outra facilidade é a identificação da criança e do responsável com telefone, que permite a localização, desencontro. O funcionamento é de terça-feira a domingo, das 17h às 21h.

Feira de Povos Criativos – Edição Natal

Ocupando a rua José Clemente, Largo de São Sebastião, a Feira de Povos Criativos acontece pela primeira vez com temática natalina, no Largo de São Sebastião. O espaço reúne 16 barracas e beneficia mais de 90 expositores, que trabalham em forma de rodízio semanal.

Artesanato tradicional e amazônico, gastronomia, decoração, artes visuais, moda e outros segmentos, estão entre os atrativos da feira. O funcionamento é de terça-feira a domingo, das 17h às 21h.

Atividades culturais

Música e arte fazem a diversão das famílias que passam pelos espaços. De quarta-feira a domingo, os espaços culturais com a programação do “Mundo Encantando de Natal” recebem artistas circenses, animadores infantis, música, teatro e muito entretenimento. Entre os espaços que receberão a intervenção artística estão o Largo de São Sebastião, Teatro Gebes Medeiros, Teatro da Instalação e Museu do Seringal.

