“O mundo encantado de Natal” recebeu mais de 20 mil pessoas em estreia

Manaus (AM)- A espera acabou e o público se emocionou com “O Mundo Encantado do Natal”, no Largo de São Sebastião, Centro de Manaus, no sábado (26). O evento, promovido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Fundo de Promoção Social (FPS), recebeu um público de 20 mil pessoas, ao longo da noite de estreia.

A chegada do Papai Noel, a contagem regressiva da iluminação da árvore de Natal e a inauguração de vários espaços culturais foram o ápice do evento.

A maior árvore de Natal de todas as edições estava entre os atrativos mais aguardados pelo público. Com uma cenografia nunca vista antes, espaços instagramáveis e medindo 30 metros de altura, a Árvore de Natal, ao ser acionada, proporcionou um grande espetáculo, iluminando toda a extensão do Largo de São Sebastião.

O secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, ressaltou o trabalho dos artistas locais na idealização e montagem do circuito natalino. “Além da programação no Largo de São Sebastião e dos espaços culturais, levaremos manifestações artísticas para 10 bairros de Manaus, 21 municípios e 22 Cetis (Centros Educacionais de Tempo Integral)”, disse o secretário.

“Nesta temporada, a expectativa é gerar 1.800 postos de trabalho diretos, somando os indiretos serão quase 4 mil oportunidades de renda na programação na capital e interior. Esta é uma determinação do governador Wilson Lima, valorizar a mão de obra local, proporcionar emprego e renda em nosso estado e o Natal permite este cenário produtivo”, pontua Apolo.

Os espaços culturais e a programação nos bairros e municípios seguem até o dia 23 de dezembro. A decoração do Largo de São Sebastião vai até o dia 6 de janeiro de 2023.

Passaporte Natalino

Emitido na Galeria Amazônia, rua Costa Azevedo, Largo de São Sebastião, o Passaporte Natalino é uma novidade desta edição. No ponto de emissão, a criança faz a foto 3×4 e imprime gratuitamente para fixar no passaporte. Nele, estão relacionados 12 pontos do circuito de Natal que, após visitação, recebe um carimbo, como uma forma de colecionar lembranças. Na estreia, mais de 700 unidades foram entregues para as crianças que passaram pelo Largo.

Casa do Biscoito

Outra novidade é a Casa do Biscoito, montada na Casa das Artes, rua José Clemente, Largo de São Sebastião. O espaço é voltado para crianças de 1 a 5 anos de idade, reservado para atividades lúdicas e oficinas criativas, recebeu em duas sessões 144 pequeninos, com os familiares. As crianças participaram de oficinas para decorar biscoitos natalinos, confecção de enfeites, passaram pelo salão cultural com apresentações artísticas e atividades sensoriais.

A visitação acontece por agendamento pelo Portal da Cultura (cultura.am.gov.br), com novas vagas liberadas semanalmente. O funcionamento é de terça-feira a domingo, das 17h às 21h.

Fábrica do Papai Noel

Sucesso no ano passado, a Fábrica do Papai Noel retornou ao Centro Cultural Palácio da Justiça, avenida Eduardo Ribeiro, Centro, e abriu sessões extras na noite de estreia. Quase 200 pessoas passaram pelo espaço, na noite deste sábado, que traz ambientação repleta de magia, com o trono do Papai Noel, sala com as embalagens dos presentes e pedidos das crianças, montagem das árvores natalinas e a sala dos sonhos com música e projeção de imagens.

As visitas são agendadas on-line (cultura.am.gov.br), com novas vagas liberadas semanalmente. O funcionamento é de terça-feira a domingo, das 17h às 21h.

Feira de Povos Criativos – Edição Natal

Ocupando a rua José Clemente, Largo de São Sebastião, a feira reúne 16 barracas e beneficia mais de 90 expositores, que trabalham em forma de rodízio semanal. Artesanato tradicional e amazônico, gastronomia, decoração, artes visuais, moda e outros segmentos, estão entre os atrativos. O funcionamento é de terça-feira a domingo, das 17h às 21h.

Natal dos Santos

A exposição do artista plástico amazonense Jair Jacqmont que reuniu 28 obras com temática religiosa também foi um sucesso. Com entrada gratuita, a estreia contou com um público de mais de 450 pessoas. O espaço tem entrada gratuita e funciona de terça-feira a domingo, das 17h às 20h.

FOTOS: Rodrigo Santos/Secom

*com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Designer do AM levou ancestralidade indígena ao SP Fashion Week

Coral da Sefaz completa 16 anos de história em Manaus

Após vandalismo, túnel instagramável volta a funcionar na Ponta Negra