Banda do Gigante comemora 21 anos com concurso de marchinhas carnavalescas

Uma das tradicionais bandas de carnaval ‘Gigante’ celebrará 21 anos no sábado (28), com o 3° concurso de marchinhas carnavalescas, rainhas e a premiação será em dinheiro. O evento iniciará a partir das 12h, no espaço Rosarinho, Rua Rosarinho, n° 59, São José I.

Segundo o realizador da festa, deputado estadual Sinésio Campos (PT), este é um momento de celebrar o ano com uma grande folia que reúne entre muitos elementos, alegria e tradição. “São 21 anos de história e queremos valorizar e preservar essa que é uma das nossas maiores manifestações culturais como o carnaval”, disse.

Concurso da marchinha

O tema será “Paz e amor, a Banda do Gigante é a melhor sim senhor”. Os interessados em participar do concurso musical devem compor uma marchinha ou samba enredo inédito e enviar cinco cópias da composição com o nome do autor, letra da composição em PDF, gravação em áudio da música e telefone.

Cada participante dessa categoria poderá inscrever apenas uma composição. A premiação para o primeiro lugar será de R$ 1.500, o segundo receberá R$ 1.000 e o terceiro levará R$ 500.

Concurso de Rainhas

O concurso de rainhas ocorrerá no mesmo dia, hora e local, tendo três categorias: adulta com premiação de R$ 500, mirim com R$ 300 e gay também com prêmio no valor de R$ 300.

Inscrições

As inscrições tanto para as marchinhas e samba enredo, quanto para as rainhas carnavalescas, seguem até o dia 27 deste mês, no espaço Rosarinho, rua Rosarinho, n° 59, São José I, de 8h30 às 12h. Os interessados devem levar documentação com foto.

