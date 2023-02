Prefeito David Almeida participa de posse de vereadores e destaca autonomia entre poderes

Manaus (AM) – O prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), participou nesta quarta-feira (1), da solenidade de posse dos novos representantes da Câmara Municipal de Manaus (CMM). Os vereadores Alonso Oliveira (Avante) e Roberto Sabino (Podemos) assumem no lugar de Wanderley Monteiro (Avante) e Amom Mandel (Cidadania), respectivamente.

A cerimônia foi realizada no plenário Adriano Jorge, na sede da CMM, localizada no bairro Santo Antônio, zona Oeste da capital. Durante o evento, o chefe do Executivo Municipal reconheceu a atuação de forma independente, e ao mesmo tempo harmônica, entre os poderes Executivo e Legislativo para levar melhorias à população.

“Eu vim aqui a esta Câmara saudar a esses dois novos vereadores, bem como aos outros vereadores, desejando êxito e sucesso neste ano de 2023, e tudo aquilo que Manaus tem avançado, que nós continuemos a avançar ainda mais respeitando a autonomia dos poderes, os poderes são independentes, porém são harmônicos, e dentro dessa independência e autonomia e dentro dessa harmonia, que nós possamos trabalhar em prol da sociedade manauara, da sociedade amazonense”, afirmou Almeida.

Durante o pronunciamento, o prefeito destacou ainda que a parceria entre os poderes Municipal, Estadual e Federal traz benefício para a população que mais precisa em diferentes zonas da cidade.

“Eu já bati a porta do Governo do Amazonas, estamos juntos, o governador tem sido um grande parceiro da Prefeitura de Manaus, com grandes parcerias que tem ajudado a modificar a vida da nossa cidade. Agora eu vou buscar ajuda sim do Governo Federal, já temos essa interlocução, e quem sabe nas próximas semanas já teremos novidades”, pontuou o prefeito.

Alonso Oliveira assume a cadeira deixada por Wanderley Monteiro, que foi eleito deputado estadual nas eleições do ano passado. O ex-diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) deixa sua marca na gestão com projetos e eventos expressivos como o “Arte Pela Cidade”, “Mostra de Arte Indígena”, “Festival Folclórico do Amazonas”, “#SouManaus Passo a Paço 2022”, “Ruas da Copa”, “Manaus Adventure”, “Feirinha do Tururi e Boi Manaus”, “Temporada de Cruzeiros” e o “Réveillon 2023”.

“Retorno a casa motivado pelo desejo de colaborar com a Câmara. Gostaria de agradecer ao prefeito David Almeida, sem a confiança e os estímulos recebidos teria sido improvável termos realizados tantas ações em prol da cultura da nossa cidade. Deixo aqui o meu muito obrigado aos secretários da gestão do prefeito David Almeida”, completou o vereador.

Roberto Sabino ocupará o cargo no lugar de Amom Mandel, eleito deputado federal em 2022. O parlamentar destaca que continuará dando assistência às comunidades por meio do programa Fala Manaus, cobrando o Executivo Municipal principalmente sobre demandas relacionadas à mobilidade urbana.

“O dia de hoje é motivo de agradecimento, nosso objetivo é continuar o trabalho realizado até aqui, dando a devida atenção a população”, garantiu Sabino.

*Com informações da assessoria

