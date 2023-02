Posse da nova direção da Associação de Startups e Inovação da Amazônia

Os novos gestores da Associação de Startups e Inovação da Amazônia (ASIAM), tomará posse nessa quinta-feira (9), para o triênio 2023/2025. O evento acontecerá às 14h no auditório Zany dos Reis na Câmara Municipal de Manaus (CMM).

Serão empossados 11 membros, 5 diretores executivos e 6 diretores administrativos, que ficarão responsáveis por representar o setor diante do poder público e trabalhar para o crescimento do polo tecnológico local.

De acordo com o presidente eleito da ASIAM, Amaike Keric, depois de se dedicar ao desenvolvimento do startup onde atua desde 2017, percebeu que apesar de existirem iniciativas que promovem a cultura empreendedora na região, ainda faltava um intermediador formal que pudesse transitar entre os órgãos reguladores, empreendedores e investidores a fim de discutir alternativas para melhorar o desenvolvimento do ecossistema.

“Com o passar do tempo, a lacuna permanecia. Os startups não possuíam uma representação. Decisões sobre inovação e políticas públicas eram tomadas sem a nossa contribuição. E em 2022 começamos a desenhar um plano. Passamos a reunir e escrever o projeto. Nesse mesmo período, começamos a participar de reuniões na Suframa, no Governo e na Prefeitura. Foi quando vimos a possibilidade de fazermos nascer uma representação de classe seria muito importante. Então, juntamos mais startups e passamos a conversar e fazer a associação nascer. Assim, surgiu a ASIAM”, disse.

Primeiras parcerias de investimento

A Agência de Fomento do Estado do Amazonas (AFEAM) lançou na última sexta-feira (3) o programa +Inovação, a primeira linha de crédito destinada para startups. O programa +Inovação visa incentivar o desenvolvimento, aprimoramento e produção de novos produtos, processos e serviços por meio de investimentos financeiros para empresas inovadoras, a fim de contribuir para o crescimento econômico e aumento da competitividade do mercado no Estado do Amazonas.

Os startups poderão solicitar até R$ 21 mil de financiamento na categoria Empresa Simples de Inovação e até R$ 150 mil na categoria Microempresa e Pequena Empresa, com taxa de juros de 6% ao ano a serem pagos em até oito anos.

O vice-presidente eleito da ASIAM, Léo David, acredita que o Amazonas está em um momento propicio para desenvolvimento de startups.

“Estamos vendo que existe vontade e abertura para discutirmos sobre política públicas para o desenvolvimento de negócios inovadores, de base tecnológica e escaláveis, no qual os startups são o centro do debate e já estamos vendo algumas ações sendo executadas”, afirma.

Atividades

Além de se concentrar no fomento, aceleração e criação de conexões do ecossistema de startups do Amazonas e dos estados que fazem parte da Amazônia legal, a ASIAM também planeja expandir o campo de atuação por meio de trilhas de meetups, workshops, eventos, festivais e capacitações voltadas para empreendedores.

Os startups interessados em se associar, podem a partir do dia 9 de fevereiro, através do preenchimento de um formulário online, disponível nas redes sociais da associação, onde serão recolhidas informações técnicas sobre o ramo de atuação do startup.

*Com informações da assessoria

