Pedro se torna o maior artilheiro da história do Flamengo no Mundial de Clubes

O Flamengo não saiu como campeão do Mundial de Clubes da Fifa porém os quatro gols feitos por Pedro nos jogos fizeram com que o jogador assumisse a liderança do ranking de artilheiros dos times da Série A do Brasileirão. O jogador de 25 anos chegou a marca de nove tentos na temporada de 2023 e ultrapassou o uruguaio Suárez, que marcou sete vezes.

Além de ser destaque no ranking do Brasileirão, o centroavante passa a ser o maior artilheiro da história do Flamengo na competição.

São 165 partidas de Pedro pelo Flamengo desde 2020, com 79 gols marcados e 20 assistências. Em janeiro, o clube anunciou a renovação do contrato com o centroavante até dezembro de 2027.

Esta foi a terceira participação do Flamengo no Mundial de Clubes. Até então, Nunes, com dois gols em 1981, era o artilheiro rubro-negro no torneio. Adílio também fez um gol naquela edição, a qual o time comandado por Zico venceu o Liverpool, da Inglaterra, por 3 a 0 e conquistou o título. Em 2021, Arrascaeta e Bruno Henrique marcaram os gols na campanha do vice contra o mesmo clube inglês.

Além deste feito, a participação de Pedro em seu primeiro Mundial de Clubes foi histórica por outro quesito. Os quatro gols só o deixam atrás de Luis Suárez, que, com cinco gols na edição de 2015 pelo Barcelona (ESP), é o jogador com mais gols em uma só edição. Hoje, Suárez defende o Grêmio.

Ranking do Brasileirão

Gabigol, que forma dupla de ataque com o Pedro, e Pablo, do Athletico, também possuem sete gols, porém, eles chegaram a essa marca no último final de semana. O camisa 10 do Flamengo marcou duas vezes na disputa pelo terceiro lugar contra o Al-Ahly, enquanto o jogador do Furacão balançou as redes diante do Operário, no sábado.

Seguindo a lista, o atacante Pedro Henrique, do Internacional, marcou o gol que deu a vitória ao Colorado diante do Brasil de Pelotas e chegou a seis tentos na temporada. Embora o clube gaúcho esteja em terceiro no Estadual, o jogador é o artilheiro da competição e o quarto entre os

Artilheiro do Brasil na última temporada, Germán Cano segue “fazendo o L”. O argentino marcou duas vezes no clássico contra o Vasco, no último domingo, chegou a cinco gols e encostou no pelotão de cima. Galoppo, do São Paulo, e Hulk, do Atlético-MG, também balançaram as redes em cinco oportunidades.

Entre os cariocas, Gabriel Pec é o representante do Vasco neste ranking com quatro gols marcados, enquanto o atacante Tiquinho Soares, com três tentos, é o artilheiro do Botafogo.

Com informações do LANCE!

