Em jogo morno, Manaus FC derrota o Manauara nos acréscimos

Manaus (AM) – Valendo a sexta rodada do Campeonato Amazonense, o Manaus FC ganhou o Manauara por 1 a 0 em partida na quarta-feira (15), na Arena da Amazônia.

Com a vitória, o Gavião do Amazonas somou nove pontos no Barezão, com duas vitórias e três empates. Tendo sua primeira derrota no campeonato, o Robô segue com dez pontos, três vitórias e um empate.

O Manauara encara o Parintins, no Carlos Zamith, no domingo (19), para a próxima rodada. O Manaus vai enfrentar o Iranduba, no sábado (18) no estádio Ismael Benigno, a Colina.

Jogo

O início da disputa foi morna, sem muito enfrentamento entre os times. Durante o primeiro tempo, não houve gols, apenas tentativas de escanteio.

O clima frio seguiu para o segundo tempo. A oportunidade de virar o jogo surgiu nos acréscimos, com gol de Gilson de escanteio, aos 51 minutos.

Próxima rodada

Na próxima e sétima rodada, o Manaus FC enfrenta o Iranduba, no sábado (18), em seu primeiro jogo da temporada no estádio Ismael Benigno, a Colina. A bola rola às 15h30. No mesmo horário, mas no dia seguinte, o Manauara enfrenta o RPE Parintins, no estádio Carlos Zamith.

