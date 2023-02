Manaus FC e Manauara se enfrentam na Arena da Amazônia na busca de quebrar tabu

Manaus (FC) – Adversários nas quartas de final do Campeonato Amazonense de 2022, Manauara e Manaus FC se enfrentam nesta quarta-feira (15) pela sexta rodada do Estadual de 2023. A partida ocorre às 15h30, na Arena da Amazônia, e coloca em jogo um tabu atual do estádio: até então, não houve vencedor nos cinco jogos do Amazonense 2023 realizados no local; todos terminaram em 1 a 1.

No dia da partida os ingressos estarão sendo vendidos nas bilheterias do estádio, sob organização do Manauara, mandante da partida, pelo valor de R$ 20 (R$ 10 a meia-entrada). Esta será a quarta atuação do Manaus FC na Arena na atual temporada; e a primeira da equipe mandante.

O Gavião do Norte chega para o confronto na quinta colocação na tabela do Amazonense 2023, com seis pontos somados em quatro partidas, e busca a primeira vitória na Arena da Amazônia neste ano. O Robô, por sua vez, é o atual vice-líder, com 10 pontos em 12 disputados.

Boas memórias

O retrospecto do confronto entre Manaus FC e Manauara aponta para somente três duelos entre as equipes, todas no ano de 2022. No primeiro encontro, válido pela rodada 10 da primeira fase do Estadual do ano passado, o Gavião do Norte bateu o Robô por 4 a 0, em jogo realizado na Arena da Amazônia.

Após avançarem ao mata-mata, as equipes voltaram a se enfrentar nas quartas de final da competição, quando dois empates em 1 a 1 classificaram o Manaus FC por conta da vantagem pela melhor campanha.



No jogo de ida das quartas do Amazonense de 2022, Paranhos marcou o gol do Gavião Foto: Ismael Monteiro/Manaus FC

Os defensores Gutierrez, Jefferson, Felipe Cordeiro e Renan Luís, além do volante Paranhos e do atacante Silvano, são jogadores que fazem parte do atual elenco e enfrentaram o Manauara em um desses confrontos de 2022. Paranhos, inclusive, foi o autor do gol de empate do Gavião do Norte no jogo de ida das quartas do Estadual do ano passado. O camisa 18 projeta uma partida difícil nesta quarta-feira.

“Sabemos que o Manauara é uma equipe que está vindo bem forte, como veio no ano passado. Nos três embates que tivemos foi muito difícil jogar contra eles, principalmente nas quartas. Fui feliz em fazer o gol de empate no jogo de ida, quando eles saíram na frente. Vai ser muito difícil, mas estamos confiantes e estamos trabalhando para fazer um bom jogo”, avaliou o volante do Manaus FC.

Contra o Princesa, Paranhos fez seu primeiro jogo como titular na equipe de Paulo Henrique na atual temporada. O volante afirmou que a boa atuação traz confiança para a sequência.

“A gente precisa de uns dois, três jogos para pegar um ritmo bom, tanto na parte física quanto na técnica. Foi bom participar do jogo, fazer os 90 minutos. Ajuda visando o confronto contra o Manauara”, completou Paranhos.

Tabu da Arena

Manaus FC e Manauara buscam a primeira vitória de um time do Campeonato Amazonense de 2023 na Arena da Amazônia. Até aqui, foram cinco jogos e cinco empates em 1 a 1 no estádio: Nacional x Rio Negro, Manaus FC x Parintins, Nacional x Iranduba, Manaus FC x Rio Negro, Manaus FC x Princesa do Solimões.

Última partida

O Manaus FC vem de empate em 1 a 1 com o Princesa do Solimões, na Arena da Amazônia, no último sábado (11). O Gavião do Norte saiu atrás do placar já no segundo tempo de jogo, quando Aleilson marcou de pênalti para o time de Manacapuru, mas empatou nos acréscimos com o atacante Michel após bela jogada do lateral-direito Cordeiro.

No dia seguinte, também pela quinta rodada do Estadual, o Manauara visitou o Operário e venceu por 5 a 1 no estádio Gilberto Mestrinho, o Gilbertão, em Manacapuru (distante a 100 quilômetros da capital).

Próximo adversário

Na próxima e sétima rodada, o Manaus FC enfrenta o Iranduba, no sábado (18), em seu primeiro jogo da temporada no estádio Ismael Benigno, a Colina. A bola rola às 15h30. No mesmo horário, mas no dia seguinte, o Manauara enfrenta o RPE Parintins, no estádio Carlos Zamith.

Elenco do Manaus FC

Goleiros: Reynaldo, João Guilherme e Vini Fávero;

Zagueiros: Franklin Joseph, Jefferson, Maurício e Gutierrez;

Laterais: Cordeiro, Lucas Carvalho (desfalque), Felipe Vasconcelos e Renan Luís;

Meio-campistas: Paranhos, Derlan, Gilson, Kadu, Gabriel Lima (desfalque), Pedro do Rio e Gharib;

Atacantes: Klenisson, Silvano (desfalque), Levy, Cardoso, Serginho, Wilson Jr., Hélio Paraíba (desfalque) e Michel.

