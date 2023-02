Tiroteio no Rio de Janeiro deixa 4 mortos e 19 feridos

A confusão teve início no momento em que dois homens passaram a trocar tiros

Em Magé, na Baixada Fluminense (RJ), um tiroteio durante o “Bloco das Piranhas”, realizado na Praia do Anil, deixou ao menos quatro pessoas mortas e 19 feridas. De acordo com a prefeitura da cidade, entre os 19 feridos, estão duas crianças, duas gestantes e um adolescente de 15 anos.

Por meio de nota enviada à IstoÉ, a Polícia Militar informou que a confusão teve início no momento em que dois homens passaram a trocar tiros. Um deles é um criminoso local conhecido pelo apelido de “Bu”, que foi baleado no tórax e levado ao Hospital de Saracuruna.

Já o segundo envolvido foi atingido em uma das pernas. A polícia conseguiu apreender uma das armas utilizada na confusão. Por outro lado, a Prefeitura de Magé informou por meio de um comunicado divulgado no Facebook que um dos envolvidos na confusão seria um policial.

O órgão lamentou o ocorrido e ressaltou que, apesar de não promover blocos de carnaval, estava dando apoio ao evento com a disponibilização de mais de 40 homens da Guarda Civil e da Ordem Pública, mais de 120 seguranças privados e apoio do 34° Batalhão da Polícia Militar do Rio de Janeiro.

Após o ocorrido, a prefeitura determinou a suspensão do apoio à programação do carnaval e solicitou aos blocos que cancelem os desfiles.

*Com informações da IstoÉ

