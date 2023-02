Homem é morto com nove tiros dentro de casa, na Zona Leste de Manaus

Manaus (AM) — Na noite de sábado (18), Adinaldo Belém Ribeiro, 25 anos, foi morto com nove disparos de arma de fogo, dentro da própria residência, localizada na rua Granada, bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), registrado pela irmã da vítima, um veículo de cor preta parou no local, na ocasião Adinaldo correu, mas foi alcançado dentro de sua casa e alvejado por nove disparos de arma de fogo.

Segundo os moradores da área, Adnaldo era usuário de drogas e o crime pode ter relação com o tráfico de entorpecentes, intenso no local.

Equipes do Instituto de Criminalística (IC), do Instituto Médico Legal (IML) e do 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), atenderam a ocorrência. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

