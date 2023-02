Jovem que alega ser Madeleine McCann afirma que pais aceitaram fazer teste de DNA

A jovem Julia Faustyna afirmou que os pais de Madeleine aceitaram fazer o teste de DNA. Ela tem chamado atenção nas redes sociais após dizer ser Madeleine McCann, a criança que desapareceu em Portugal em 2007.

O tabloide britânico Daily Star informou que Kate e Gerry resolveram procurar Julia para realizar o teste, pois não querem descartar nenhuma hipótese e estão dispostos a verificar todas as pistas sobre o caso.

Faustyna ainda divulgou em seu perfil no Instagram que recebe assessoria de Fia Johansson, que se apresenta como médium policial.

“A todos os interessados na busca de Julia por respostas, por favor, entendam que estamos no meio de uma investigação. Essa é uma mulher vulnerável procurando respostas sobre sua identidade e sua vida”, relatou a médium.

Antes disso ocorrer, Julia comunicou nas suas redes sociais que vem sendo ignorada pela sua família alemã desde que disse ser Madeleine McCann. Ela chegou até publicar uma conversa com sua mãe na qual a mulher disse que a jovem precisa de ajuda psiquiátrica.

Suposta Madeleine

A alemã tentou provar que era McCann com imagens em um vídeo, com objetivo de convencer que ela é realmente a menina desaparecida há 16 anos. Além disso, a jovem que tem o identificador no Instagram de @iammadeleinemcann mostrou ter um sarda na perna e uma marca no olho nos mesmos lugares que Madeleine.

A alemã ainda disse que sua idade pode estar errada. Hoje com 21 anos, a jovem deveria ter 19, caso fosse realmente a garota desaparecida.

A suposta Madeleine afirmou ter procurado as autoridades, mas foi ignorada e, por isso, usou as redes sociais para contar sua versão.

“Investigadores da polícia do Reino Unido e da Polônia tentam me ignorar. Vou contar minha história em postagens aqui. Ajude-me.”

* Com informações do site Istoé

