Manaus (AM) – Os deputados da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) manifestaram apoio, durante Sessão Plenária, nesta quinta-feira (2), à decisão da bancada do Amazonas no Congresso Nacional de indicar o nome do ex-deputado federal Bosco Saraiva (Solidariedade) para o cargo de superintendente da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa).

A bancada amazonense é composta por oito deputados federais e três senadores, e foi o senador Omar Aziz (PSD), na noite do último dia 1, quem comunicou a decisão do grupo. A indicação ainda não tem data definida pra ser apresentada formalmente ao presidente Lula. A deputada Alessandra Campêlo (PSC) se manifestou favorável à decisão e destacou qualidades de Saraiva, que podem contribuir para uma boa administração à frente da autarquia.

“É um homem de diálogo, alguém que com capacidade de ampliar, de trazer políticas públicas, e de garantias de implantação de mais projetos que gerem emprego e renda para o nosso Polo Industrial de Manaus (PIM)”, disse Campêlo. A parlamentar também acredita que o possível novo superintendente poderá desenvolver projetos de expansão da Suframa para o interior do estado.

O deputado Rozenha (PMB) também se manifestou sobre o tema, e destacou ainda a importância social da Suframa, que além de gerar emprego e renda, contribui para a preservação da floresta. “O Amazonas é o estado que possui os maiores índices de preservação da suas florestas”, disse, afirmando que a Zona Franca de Manaus (ZFM) tem grande contribuição para essa preservação. “Parabenizo a indicação de Bosco Saraiva, que tem conhecimento suficiente para tocas a Suframa com muita excelência”, disse Rozenha, destacando ainda que além do conhecimento técnico, possui sensibilidade com as pautas regionais.

Cessão de Tempo

Ainda durante a Sessão Ordinária fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais estiveram na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) para participar de Cessão de Tempo, solicitada pelo deputado Cabo Maciel (PL). A representante dos profissionais, Ana Paula Rolim, falou sobre as demandas da categoria e a formação do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 20ª Região (Crefito-20).

Segundo Ana Paula, os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais dos estados do Amazonas e Roraima eram subordinados ao Crefito-12, do Pará. “O desmembramento era uma reivindicação antiga, e no último dia 7 de fevereiro, conseguimos oficializar essa demanda”, disse Rolim, explicando ainda que ao todo são quatro mil profissionais, de Roraima e Amazonas, que terão uma maior agilidade e independência nas demandas junto ao Conselho.

A criação do novo órgão, com sede no Amazonas, permitirá a redução de despesas de atos de registro e fiscalização, permitindo o melhor gerenciamento e atitudes em prol da diminuição da inadimplência e aumentar a fiscalização e a viabilidade de cumprimento do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Coffito).

* Com informações da assessoria

Suframa 56 anos de geração de benefícios socioeconômicos no Amazonas

Desigualdade de gênero persiste na Aleam, CMM e bancada federal do AM

Economista assume o comando da Suframa temporariamente