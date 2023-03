Thiago Abrahim propõe criação de Centro de Atendimento Integral para mulheres

A proposta apresentada pelo deputado do União Brasil contribui com a efetiva garantia de direitos das mulheres e dependentes em situação de violência doméstica e familiar

Manaus (AM) – O deputado estadual Thiago Abrahim (União Brasil) apresentou, nesta terça-feira, 8, Dia da Mulher, um requerimento de indicação ao Governo do Amazonas para criação do Centro de Atendimento Integral e Multidisciplinar para mulheres vítimas de violência no Estado.

“Apresentamos um requerimento para a criação de um Centro Integrado de combate à violência para que nós possamos concentrar em um único local a Defensoria Pública e Ministério Público do Estado, assistência social e todos os serviços necessários para prestar este atendimento, sobretudo, às mulheres vítimas de violência e aos seus dependentes”, disse Abrahim durante sessão plenária na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

A proposta apresentada pelo deputado do União Brasil contribui com a efetiva garantia de direitos das mulheres e dependentes em situação de violência doméstica e familiar.

“Sabemos que existe uma carência muito grande nesse sentido dentro do nosso Estado. Faço essa proposta ao governador Wilson Lima. Hoje, embora seja um dia especial, também é um dia de reflexão. Importante que a gente reflita sobre as desigualdades e sobre a falta de respeito ainda presentes na nossa sociedade. É necessário que possamos cada vez mais combater essas violências”, afirmou.

O parlamentar destacou que o seu mandato está à disposição para contribuir e defender os direitos das mulheres.

“O lugar da mulher é aonde ela quiser. Quero externar a minha contribuição de que posso somar e contribuir cada vez mais com o meu mandato nessa luta. Minha forma de ajudar é fazer com que as coisas aconteçam através do trabalho. Precisamos buscar cada vez mais a paridade entre homens e mulheres”, concluiu.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Thiago Abrahim apresenta PL que concede desconto automático no IPVA a bons condutores

Deputado Thiago Abrahim diz que será a voz ativa do interior na Assembleia

Thiago Abrahim presidirá Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional