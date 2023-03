Um vídeo registrado no momento do incidente mostra tripulantes pulando da embarcação, enquanto ela naufraga.

Após não suportar a carga de combustível, o rebocador Waldemiro Lustoza III afundou e derramou óleo no Rio Amazonas nesta quarta-feira (15). O abastecimento acontecia no Terminal Fluvial do Brasil S.A, em Itacoatiara, no interior do estado.

Um vídeo registrado no momento do incidente mostra tripulantes pulando da embarcação, enquanto ela naufraga. Apesar do susto, a empresa comunicou que não houve registro de feridos ou vítimas. E está buscando enumerar os eventuais danos ocorridos com o sinistro.

Conforme o Terminal Fluvial, medidas de emergência foram tomadas pela empresa logo após o fato, que ocorreu por volta das 14h40.

A Secretaria de Meio Ambiente de Itacoatiara foi informada que o rebocador estava sendo abastecido com cerca de 43 mil litros de combustível e naufragou após não aguentar a carga.

Ainda segundo a pasta, pelo menos, 13 mil litros de óleo teriam sido derramado no Rio Amazonas. Até às 18h da quarta, os fiscais do órgão detectaram que aproximadamente de 8 a 10 hectares de linha d’água foram atingidos pelo vazamento.

De acordo com a Marinha, uma equipe de Inspeção Naval da Agência Fluvial de Itacoatiara, subordinada a Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental, iniciou os procedimentos previstos nas Normas da Autoridade Marítima.

Em parceria com os órgãos de fiscalização e controle, a empresa responsável pelo rebocador informou que já tomou todas as providências necessárias, inclusive abertura de inquérito investigativo, para apurar os fatos e responsabilidades sobre o ocorrido.