Academia Stem/UEA realiza evento de tecnologia para alunos do ensino médio em Manaus

Evento acontecerá dias 30 e 31 de março, no prédio da Stem localizado na EST, e é voltado a alunos do ensino médio

Manaus (AM) – A Academia Stem da Escola Superior de Tecnologia da Universidade do Estado do Amazonas (EST/UEA) realiza, nos dias 30 e 31 de março, o Amazon Stem Adventures (Asad).

O evento, produzido pelo projeto de pesquisa e desenvolvimento (P&D) Academia Stem da UEA, foi criado para alunos do ensino médio com o objetivo de incentivar o desenvolvimento de habilidades com foco em tecnologia, como modelagem 3D, robótica, impressão 3D e programação.

Os interessados em participar podem obter mais informações acessando o edital do evento por meio do link https://asad-stem.uea.edu.br/. Para validar a participação é importante que sejam inscritas equipes compostas por oito participantes, totalizando sete alunos e um professor por equipe. Cada grupo inscrito também deve propor um projeto, criado com o objetivo de solucionar algum problema enfrentado pela sociedade atual, dentro das áreas de sustentabilidade, indústria 4.0 ou inovação.

Segundo o professor Adan Medeiros, coordenador da iniciativa, o propósito do Asad é oferecer um ambiente que estimule a troca de conhecimentos por meio do trabalho em equipe, do senso de colaboração e da integração entre estudantes, professores, pesquisadores e profissionais multidisciplinares, resultando no desenvolvimento de soluções.

Foto: Divulgação UEA

Durante o evento será disponibilizado um espaço para que as equipes participantes realizem reuniões e implementem suas ideias. O local será equipado com acesso à rede elétrica, conexão à internet wi-fi, lousa interativa e notebooks. Também serão disponibilizados, sob supervisão, o uso de máquinas de corte a laser, impressoras 3D, componentes eletrônicos, microcontroladores Arduino e materiais de consumo, como MDF na máquina de corte a laser, e filamentos na impressora 3D.

O Asad é uma iniciativa do Pilar Atração, segmento do projeto Academia Stem que tem por objetivo aproximar alunos do ensino médio das áreas de inovação e tecnologia, de forma a facilitar sua entrada na universidade.

Sobre o Academia Stem

É um projeto de Pesquisa & Desenvolvimento, realizado na UEA, que visa potencializar a formação e capacitação nas áreas da engenharia, ciência, matemática e tecnologia. O projeto Academia Stem é incentivado pela Samsung de acordo com a lei 8.837/91.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Futuro em Pauta: Estudantes do Amazonas podem propor ideias para melhorar educação e economia brasileira

Escolas ribeirinhas recebem gerador de energia em Manaus

Centro Educacional Século lança salas de odontologia e psicologia