Alvo de deboche, estudante ganha bolsa para estudar na Inglaterra

A estudante de biomedicina Patrícia Linares, de 44 anos, que ficou conhecida nas redes sociais após sofrer etarismo de colegas de classe, anunciou em um vídeo, neste sábado (1º), que ganhou uma bolsa de estudos para realizar um intercâmbio na Inglaterra. O etarismo é o preconceito baseado na idade da pessoa.

Na publicação, a aluna comemora a conquista e deixa uma mensagem motivacional incentivando outras a não desistirem de seus sonhos, pois “a idade é só um número”, afirma.

“Eu gostaria que vocês investissem na educação. Você que está pensando e não tem coragem, você que quer, é o seu sonho, mas você não quer por causa da idade. […] Então vamos colocar o nosso sonho para correr porque a vida não espera. A gente tem que passar assim: brilhando, estudando, aprendendo e evoluindo”, continua.

Na ocasião, três alunas viralizaram com um vídeo em que chegavam a dizer que a mulher deveria ”estar aposentada”. Patrícia continua na faculdade de biomedicina, em Bauru, enquanto as jovens que debocharam dela desistiram do curso após a ampla divulgação do caso de etarismo — que é o preconceito com a idade.

*Com informações do SBT News