Geraldo Alckmin oficializa nomeação de Bosco Saraiva para Suframa

Manaus (AM) — O ex-deputado federal Bosco Saraiva assumirá, na próxima semana, o comando da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa). A definição do comando da Suframa ocorreu, na quinta-feira (6), durante uma reunião com o vice-presidente e ministro de Desenvolvimento, Industria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckimin, onde o político aceitou o convite. Os deputados da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) já haviam manifestado, há dois meses, apoio ao nome de Bosco para o cargo de superintendente.

Conforme o ex-deputado federal, a nomeação deve sair na próxima semana no Diário Oficial.

“Estive em agenda oficial na vice-presidência com o vice-presidente e ministro do MDIC [Geraldo Alckimin]. Ele me convidou para assumir a Suframa. Aceitei e iniciamos uma reunião de trabalho imediatamente. Estava presente também o dr. Marcio Rosa, diretor executivo do MDIC. Nomeação deverá se dar semana que vem”, disse Bosco Saraiva ao EM TEMPO.

Desde que o general Algacir Polsin pediu a exoneração, no final de 2022, a Suframa vem sendo comandada por interinos. O comando está atualmente com o funcionário de carreira Marcelo Pereira. Em nota, a Suframa destacou que, até a confirmação da nomeação de Saraiva, a titularidade segue sob o comando do servidor de carreira.

“A Suframa segue sendo gerida pelo superintendente interino Marcelo Pereira e a decisão quanto à nomeação do titular efetivo do cargo cabe ao ministro do MDIC e vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Se a nomeação do ex-deputado federal Bosco Saraiva for confirmada, o superintendente interino Marcelo Pereira, que é servidor de carreira da Autarquia, estará à disposição para fazer a transição de gestão e passar o comando”, diz nota.

Biografia

João Bosco Gomes Saraiva, o Bosco Saraiva, é escritor, professor e empresário, graduado em Tecnologia em Gestão de Marketing e pós-graduado em administração avançada e controle de marketing. Natural de Manaus, entrou na vida política, em 1992, quando foi eleito pela primeira vez vereador de Manaus, cargo exercido por quatro mandatos.

Em 2004 concorreu ao cargo de vice-prefeito de Manaus. E, no ano de 2006, disputou o cargo de deputado estadual, alcançando a suplência, sendo que em 2009, após a decretação da perda do mandato do deputado estadual Edílson Gurgel (PRTB), assumiu a vaga de parlamentar.

No ano de 2012 foi eleito, novamente, vereador da cidade de Manaus, e conduzido pela terceira vez à presidência da Câmara Municipal de Manaus. O retorno a Aleam ocorreu no pleito de 2014, onde continuo até assumi como vice-governador do Amazonas, entre 2017 a 2018. Em 2018, foi eleito deputado federal pelo Solidariedade, enquanto deputado, presidiu a Comissão de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

A Suframa foi criada com o objetivo de fomentar o desenvolvimento econômico da Zona Franca de Manaus. Com 56 anos, a ZFM trouxe benefícios no Polo Industrial de Manaus (PIM). Nascida com o objetivo de integrar a Amazônia ao Brasil economicamente, atualmente conta com centro comercial, industrial e agropecuário, administra as Áreas de Livre Comércio (ALC), além de trabalhar com desenvolvimentos tecnológicos, educacionais e sustentáveis.

