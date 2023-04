Unidade Móvel do PAC é instalada na zona leste de Manaus

Unidade ficará estacionada no Sesi Clube do Trabalhador, no bairro São José I

O Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC), unidade móvel Cupuaçu será instalada, nesta segunda-feira (17) no Sesi Clube do Trabalhador, na avenida Cosme Ferreira, São José I, Zona Leste de Manaus.

Estabelecido para levar o serviço público com maior eficiência, qualidade e rapidez para o cidadão de todas as localidades, as unidades móveis irão mudar de localidades após 90 dias, com objetivo de descentralizar os atendimentos e aproximar os principais serviços do Estado da população. Atualmente, 4 unidades estão em funcionamento em Manaus.

As estruturas em contêineres têm 12 postos de atendimento em cada, e funcionam por meio de em horário de expediente, das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. Os agendamentos são realizados pelo aplicativo SASI, disponível para Android e Iphone (iOS).

Agendamento

O agendamento para atendimento nas unidades do PAC está sendo realizado apenas por meio do PAC Digital. Para realizar a solicitação, o primeiro passo é baixar o aplicativo SASI, fazer o cadastro e depois colocar o código “SJPAC”. Em seguida, é só acessar o primeiro canal, que é o de pedido de agendamento.

As vagas são disponibilizadas toda terça e quinta-feira, com atendimentos na semana seguinte. Após a solicitação feita, a pessoa recebe uma mensagem, pelo e-mail e telefone cadastrados no aplicativo, em até 72 horas, com a confirmação do serviço via SMS ou e-mail.

Além do agendamento, o aplicativo também conta com as abas “Conheça o PAC”, “Notícias”, “Sugestões e Reclamações”.

