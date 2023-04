Alunos de Medicina realizam ação social em comunidade da zona rural do AM

Manaus (AM) – Alunos do 3º e 5º período do curso de Medicina do Centro Universitário Fametro realizaram uma ação social, na última quarta-feira (27), com realização de exames, além de doação de alimentos e brinquedos para moradores da comunidade Nova Aliança, na estrada de vila Balbina, próximo ao município de Presidente Figueiredo.

Durante a ação também foram doados itens de higiene pessoal e absorventes do projeto realizado pelo curso contra a pobreza menstrual. Os alimentos foram arrecadados em campanhas pelos alunos e também doados pela equipe de e-sports Wolf AM.

Serviços

Durante a ação, os alunos realizaram exames clínicos nos moradores para a identificação de doenças frequentes em áreas rurais, como bronquite, flebite e doença pulmonar obstrutiva crônica.

Segundo informações da professora de Medicina, Fatima Martins, os alunos estudam simulações de exames clínicos para praticar não apenas a parte médica, mas também o diálogo entre paciente e profissional.

“A ação foi importante para os alunos e para mim, como profissional. Me sinto realizada por mostrar a eles esse pensamento clínico sobre a relação com o paciente”, declarou a professora.

De acordo com a aluna de medicina, Emylly Pinheiro, essas ações são importantes para o desenvolvimento profissional, devido à prática e à convivência entre médico e paciente para um serviço de qualidade.

“Estamos aprendendo a realizar exames clínicos para melhor atender pacientes dos mais diversos lugares, praticando a empatia e a comunicação, que são características muito importante para um médico ser o melhor para todos “, afirmou a aluna.

Comunidade

De acordo com um dos moradores da do local, João Rodrigues, as pessoas que vivem no local realizam o trabalho de reciclagem com a Associação de Catadores. Com o material reciclado, eles realizam vendas para municípios próximos à comunidade.

“Somos gratos à instituição pela ação que se realizou. Nem todos têm a coragem e disponibilidade para se deslocar e vir para um local tão longe de Manaus para realizar essa ação. A faculdade e os alunos estão de parabéns”, disse o morador.

