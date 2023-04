Congresso traz a Manaus grandes nomes da medicina e nutrição

O evento acontece no Teatro Manauara, localizado na Avenida Mario Ypiranga, no dia 6 de maio.

Com grandes nomes nas áreas da medicina e nutrição, o Congresso Bioestar Education promete movimentar a área da saúde na próxima semana. O evento acontece no Teatro Manauara, localizado na Avenida Mario Ypiranga, no dia 6 de maio.

Especialistas renomados falarão sobre os desafios, técnicas e inovações do mercado, com temas como o uso de suplementos em tratamentos, resistência à insulina, celulite, flacidez e gordura localizada.

Entre os palestrantes estão Afonso Ribas, CEO e fundador da Farmácia BioEstar, Antônio Lancha Jr., educador físico e doutor em Nutrição Experimental, Luísa Wolpe, nutricionista, esteticista e mestre em Ciências da Saúde e Denise Carreiro, nutricionista clínica e autora de 18 livros sobre nutrição clínica.

O organizador do BioEstar Education, Afonso Ribas, destaca a imersão no conhecimento, parcerias e troca de experiências os diferenciais no evento.

“O grande destaque desta edição, é que além de toda essa troca de conhecimento científico de altíssimo nível, os congressistas também receberão uma experiência completa, com networking, oportunidade de conhecer outros negócios e todo esse ecossistema da inovação na área”.

Feira de negócios

O evento contará também com uma feira de negócios, com expositores das áreas de nutrição funcional e medicina integrativa que vão apresentar e dialogar sobre produtos da área aos participantes.

Ingressos

Os ingressos já estão disponíveis para a venda e custam a partir de R$135. Para fazer a inscrição e conferir os horários de programação, basta acessar o site www.farmaciabioestar.com.br/congresso.

*Com informações da assessoria.

