Desvalorizados, profissionais de enfermagem irão às ruas para pedir a votação do piso salarial

O objetivo é chamar a atenção das autoridades políticas para a votação do piso salarial nacional. Ação ocorre no dia 8 de março

Manaus (AM) – Sendo uma profissão, em sua maioria, formada por mulheres, na próxima terça-feira (8), Dia Internacional da Mulher, o Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas (Coren-AM) irá realizar, em parceria com o Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Amazonas (Sateam), e com apoio de entidades de representação de classe, estabelecimentos de saúde e instituições de ensino, a segunda edição da ‘Carreata pela Valorização da Enfermagem’.

A concentração será a partir das 8h30, com saída às 9h na Av. do Samba, e o percurso seguirá até o Complexo Turístico da Ponta Negra, no estacionamento próximo a pista de skate.

A mobilização de iniciativa do Coren-AM tem como objetivo chamar a atenção das autoridades políticas, em especial os deputados federais em Brasília para a votação do PL 2564/2020, que trata sobre o piso salarial da categoria e está tramitando no Câmara dos Deputados desde o final de 2021, após ser aprovado no Senado em 24 de novembro do ano passado.

“Este é um momento crucial para a enfermagem. Conseguimos no ano passado aprovar o PL 2564 no Senado, e já conseguimos provar aos deputados que o impacto orçamentário e financeiro do piso salarial nacional da categoria é executável. Agora é hora de mobilizar toda a categoria a se manter focada para pedir que a matéria seja votada em caráter de urgência no Congresso Nacional. Já temos o apoio da maioria dos deputados federais, mas precisamos que o presidente da Câmara, Arthur Lira, coloque o projeto em pauta o mais breve possível“, declarou o órgão.

O PL2564/2020

O piso salarial, que por muito tempo tem sido uma das maiores reivindicações dos profissionais de saúde perante os órgãos responsáveis, recentemente ganhou destaque no plenário diante da PL 2564/2020, apresentada pelo senador Fabiano Contarato (Rede-ES), o que causou uma grande comoção por parte dos profissionais de enfermagem e levou os Conselhos Regionais de todo país a se posicionarem e exigirem dos parlamentares um veredito.

A proposta do piso estabelece salário mensal a partir de R$ 4.750 para enfermeiros e remunerações proporcionais de 70% do valor para os técnicos e 50% para auxiliares e parteiras, corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor (INPC).

Pela Valorização da Enfermagem

A aprovação do projeto é o ponto de partida para a valorização da Enfermagem no geral e a recompensa para os trabalhadores que dedicam suas vidas a cuidar dos cidadãos, trabalhadores esses que enfrentam longas jornadas de trabalho, precisando se desdobrar muitas vezes para garantir o seu sustento, expostos diariamente a insalubridades e situações de desconforto.



“Desde o início da pandemia a atuação dos profissionais de enfermagem tem ganhado destaque por terem um papel fundamental e integrarem a linha de frente na luta contra a COVID-19, infelizmente os profissionais enfrentam uma dura realidade cercada de dificuldades, dedicando suas vidas para cuidar de pessoas, mas não vamos deixar nada disso ser em vão. Vivemos uma luta histórica por melhorias salariais e melhores condições de trabalho. O objetivo dessa Carreata é reforçar a nossa luta e chamar a atenção das autoridades e da sociedade para as todas as reivindicações apresentadas, o evento está aberto para todos aqueles que apoiam e se sensibilizam com a nossa causa, esperamos alcançar uma quantidade grande de pessoas para que o piso salarial da enfermagem seja colocado em pauta, votado e aprovado pela Câmara dos Deputados como reconhecimento do trabalho árduo que desempenhamos, não apenas na pandemia, mas em todos esses anos de luta”, destacou o presidente Sandro André.

O Coren-AM convoca a todos os profissionais da enfermagem e também à população em geral para participar do evento.

Lembrando que o uso de máscara é obrigatório e pedimos que as pessoas não se aglomerem nos carros, recomendamos que sejam apenas três pessoas por veículo. Iremos manter todos os protocolos de segurança e prevenção à Covid-19.

