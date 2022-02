Maternidade em Manaus treina enfermeiros com novas rotinas médicas

Manaus (AM) – Retomando o calendário de cursos e capacitações e com o objetivo de reforçar as boas práticas nas rotinas na unidade, a Maternidade Dr. Moura Tapajóz (MMT), da Prefeitura de Manaus, deu início, nesta quinta-feira (17), a uma série de intensivas atualizações para as equipes que atuam no serviço.

O curso, organizado pelo setor de Educação Continuada e Permanente da unidade, tem como foco, em seu primeiro momento, rotinas de Enfermagem em relação ao cuidado materno.

A atualização abordará os temas: sinais vitais, higienização das mãos, transporte de pacientes, registro de enfermagem, curativos de ferida operatória, cuidados com episiotomia, identificação dos leitos, kits para intercorrências, passagem de plantão, central de material e esterilização, dispositivos intravenosos e humanização da assistência.

“Nosso objetivo é estar em constante aperfeiçoamento. Esses são temas aparentemente básicos da rotina de Enfermagem, mas trabalhamos a intensificação de cada passo a fim de padronizar todas as práticas de trabalho, sempre buscando um serviço de excelência para nossas usuárias”, afirmou a diretora da maternidade, Núbia Pereira da Cruz.

Segundo a enfermeira Dione Fonseca, facilitadora do curso, as reciclagens têm grande impacto nas rotinas diárias das equipes da maternidade.

“As atualizações buscam padronizar os processos e minimizar, ao máximo, a ocorrência de eventos adversos, eliminando quaisquer vícios que ainda possam existir, garantindo que os protocolos sejam realizados de forma correta e automática por todos os profissionais”, explicou Dione.

As atualizações seguirão acontecendo nos próximos meses, abordando temas relativos às rotinas de Enfermagem em relação ao cuidado neonatal e ao tema “Registro de Enfermagem”.

