Prefeitura autoriza pagamento do edital Thiago de Mello

A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), autorizou, nesta sexta-feira, 28/4, a execução do pagamento do edital “Concurso Prêmio Manaus 2022 – Thiago de Mello”. Até o próximo dia 2 de maio, mais de cem projetos artístico-culturais receberão os prêmios que estão distribuídos em valores de R$ 3 mil a R$ 100 mil.

O anúncio do pagamento foi feito pelo diretor-presidente da Manauscult, Osvaldo Cardoso. Ele comentou que esses dois editais correspondem a um incremento de R$ 2 milhões na cadeia econômica da cultura da cidade.

“Foi uma determinação do prefeito David Almeida dar atenção total aos processos de pagamentos deste edital. Nessa última semana, com o apoio do meu corpo técnico, conseguimos liberar esse fomento que, tenho certeza, vai levar mais cultura para todas as zonas da cidade”, disse.

Os mais de cem projetos culturais habilitados estão entre as categorias e segmentos artísticos: artes visuais, audiovisual, circo, dança, hip-hop, literatura, música, teatro e tradições culturais, tanto em peças, apresentações, quanto em oficinas artísticas.

Os prêmios da categoria “Artistas e Profissionais da Cultura” estão distribuídos em valores de R$ 15 mil, R$ 30 mil, R$ 45 mil e R$ 100 mil. Na categoria “Novos Talentos”, os valores vão de R$ 3 mil a R$ 10 mil.

Homenagem

O nome do prêmio é uma homenagem ao poeta amazonense Amadeu Thiago de Mello, que morreu no dia 14 de janeiro de 2022, em Manaus, aos 95 anos.

