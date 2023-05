Primeiras remessas da nova Carteira de Identidade Nacional são entregues

SSP-AM já emitiu cerca de 1,7 mil novas identidades

Amazonas iniciou as entregas das primeiras remessas da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), que foram solicitadas no mês de abril. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) reforçou que as pessoas que realizaram o processo de emissão, podem acompanhar o status da entrega no site da Secretaria e comparecer à unidade de Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC), caso o documento já esteja pronto.

O secretário de Segurança Pública, general Carlos Alberto Mansur, explicou que a emissão está acontecendo nos 15 PACs da capital, basta consultar o site da SSP-AM.

“As pessoas que foram às Unidades de Pronto Atendimento no dia 26 de abril já começaram a receber nesta remessa. Agora, no próprio site que a pessoa fez o agendamento, ela faz o acompanhamento de como está a confecção da sua identidade. O prazo é de dez dias, e o cidadão já consegue ver o dia que vai fazer a retirada”, explicou.

O diretor do Instituto de Identificação Aderson Conceição Melo (IIACM), perito Mahatma Porto, ressaltou que desde o lançamento da CIN, a SSP-AM já emitiu cerca de 1,7 mil novas identidades. Mahatma também enfatizou que é importante que após o agendamento pela internet, a pessoa compareça ao PAC.

”Essas impressões já foram feitas no Instituto e o restante já estará chegando nas mãos do cidadão na semana que vem. Lembrando que o agendamento é gratuito. Mas tem acontecido de muitas pessoas não comparecerem ao PAC, e tirarem a vaga de outras pessoas. Então a gente pede que você faça o agendamento e compareça ao local”, disse.

O técnico de pintura, de 42 anos, Márcio Berredo, disse que o processo foi mais rápido do que esperava. “A entrega foi bem rápida, me prometeram em dez dias, e em nove me entregaram. Além disso, eu não paguei um centavo sequer neste documento, foi tudo gratuito”, contou.

Emissão

Na capital amazonense, as emissões podem ser realizadas em 15 unidades de Pronto Atendimento ao Cidadão, da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc).

Mas antes, é necessário que se realize um agendamento por meio do link cinam.ssp.am.gov.br disponível no site da SSP-AM www.ssp.am.gov.br e da Polícia Civil do Amazonas www.policiacivil.am.gov.br.

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas garante que não é necessário que o cidadão corra para fazer o agendamento do novo documento, isso porque os modelos antigos de Registros Geral (RG) terão validade até fevereiro de 2032.

Foto: Arthur Castro/Secom