Polícia prende 20 pessoas por diversos crimes no Amazonas, nas últimas 24h

Manaus(AM) – Entre a manhã de quarta-feira (10) e as primeiras horas desta quinta-feira (11), 20 pessoas foram presas e dois adolescentes foram apreendidos durante ações da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM). As prisões e apreensões foram efetuadas em Manaus e nos municípios de Humaitá e Itamarati.

Ao todo, as equipes policiais tiraram de circulação, oito armas de fogo, 73 munições, R$ 890,00 em dinheiro e cerca de 174 porções de entorpecentes. A maioria das prisões foi efetuada por suspeita dos presos terem envolvimento em crimes de porte ilegal de arma de fogo, roubo e tráfico de drogas.

No bairro Alvorada, zona centro-oeste de Manaus, policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), prenderam um homem, de 21 anos, e uma mulher, de 37 anos, pelo crime de tráfico de drogas. Com a dupla, os policiais apreenderam sete porções de maconha, dois simulacros de arma de fogo, nove munições e a quantia de R$ 99,65 em espécie. Eles foram conduzidos para o 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Policiais militares da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam dois homens, com idades entre 19 e 22 anos, pelo crime de tráfico de drogas, no bairro Monte das Oliveiras, zona norte da capital. Em posse dos infratores foram encontrados duas porções de maconha, uma trouxinha de cocaína, uma balança de precisão, um caderno de anotações do tráfico e R$112,50 em dinheiro. Os suspeitos foram levados para o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Interior

No município de Itamarati (a 985 quilômetros de Manaus), policiais militares prenderam um homem, de 20 anos, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Em posse do suspeito foram apreendidos um revólver, de calibre 38 e três munições intactas.

O homem foi encaminhado a 68ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.

*Com informações da PM-AM

