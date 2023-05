Motorista de app é preso após ameaçar divulgar fotos íntimas de passageira em Manaus

Suspeito encontrou as imagens após a vítima esquecer o celular no carro dele

O motorista de aplicativo Junior José Rivas Mollega, de 33 anos, foi preso na quarta-feira (10) pelo crime de extorsão praticado contra uma passageira, de 39 anos. Segundo a polícia, suspeito ameaçou divulgar fotos íntimas dela. A prisão ocorreu na avenida Torquato Tapajós, bairro Da Paz, Zona Norte de Manaus.

Segundo o delegado Jander Mafra, titular do 10º Distrito Integrado de Polícia (DIP), no dia 30 de abril deste ano, a vítima solicitou uma corrida via transporte de aplicativo de mobilidade e, ao término da viagem, esqueceu seu aparelho celular no carro.

“No mesmo dia ela entrou em contato com o motorista, mas ele se negou a entregar o aparelho celular. No entanto, na quarta-feira (10), ele passou a enviar fotos íntimas dela, encontradas no celular, e a exigir dinheiro para que as imagens não fossem divulgadas”, explicou o delegado.

Conforme a autoridade policial, a vítima foi até o 10° DIP e registrou o Boletim de Ocorrência (BO) contra o homem. Após isso, os policiais iniciaram as diligências e conseguiram localizar e prender Junior José no bairro Da Paz.

“Ele estava com o cartão de memória onde estavam todas as fotos da vítima, e alegou que vendeu o celular para terceiros”, informou Mafra.

Procedimentos

Conduzido ao 10° DIP, o indivíduo foi autuado por extorsão e, também, responderá por apropriação de coisa achada e estelionato. Ele será encaminhado à audiência de custódia e ficará à disposição do Poder Judiciário.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Polícia prende 20 pessoas por diversos crimes no Amazonas, nas últimas 24h

Jovem é detida pela segunda vez por fingir ser policial federal em Manaus

Homem é morto a tiros na Zona Sul de Manaus