Festival de Cinema de São Luís recebe exposição itinerante com obras do Amazonas

As telas são reproduções do acervo do Museu Amazônico da Universidade Federal do Amazonas (Ufam).

São Luís (MA) – A Diretoria de Assuntos Culturais (DAC) da Universidade Federal do Maranhão (UFMA) promove, durante o período do Festival Guarnicê de Cinema – edição 46, a exposição itinerante “Cem Pilum – A História do Dilúvio”. As telas são reproduções do acervo do Museu Amazônico da Universidade Federal do Amazonas (Ufam). A coleção adquirida em 1996 retrata a cosmologia do povo Dessana, da região do Alto Rio Negro, Amazonas. As obras ficarão expostas na sede da diretoria, no Palacete Gentil Braga (Rua Grande, 782), entre os dias 9 e 16 de junho, quando ocorre o Guarnicê.

Na última edição do festival, o filme que se originou das telas e compartilha do mesmo nome da exposição foi premiado na categoria Melhor Trilha Sonora. Agora, o festival abre as portas para contar a história do povo Dessana também fora das telonas.

A iniciativa marca uma parceria inédita com o Museu Amazônico da Universidade Federal do Amazonas, e possibilita a integração da arte e cultura do Norte e Nordeste.

A exposição ficará disponível para visita durante o horário das sessões do Guarnicê. A programação completa do festival será divulgada em breve. A entrada é gratuita e a exposição é livre para todas as idades.

A mitologia Dessana

A narrativa mitológica em questão nos permite acompanhar o descumprimento da ordem do Deus Criador por Cem Pilum (pássaro). No tempo antigo, existiam animais ferozes que assolavam a terra. Vendo isso, o Deus Criador pediu a Cem Pilum que fizesse a água do mundo inteiro subir até o nível das matas, extinguindo esses animais. Porém, o pássaro deixou que a água ultrapassasse o limite definido e essa situação gerou um descontentamento no Deus Criador, fazendo com que ele viesse até o local onde Cem Pilum estava e resolvesse a circunstância, matando-o. Após isso, a água começou a descer.

O Festival Guarnicê

O Festival Guarnicê de Cinema chega à sua edição de número 46 em 2023. Ao longo dos anos, o Guarnicê se consolidou como o maior evento do audiovisual maranhense, além de ser o quarto mais antigo festival de cinema do país. O evento é promovido anualmente pela Diretoria de Assuntos Culturais da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFMA (DAC/PROEC/UFMA).

*Com informações da assessoria

Cineclube de Arte exibe filmes de Manacapuru

Exposição itinerante em Manaus exibe indumentárias históricas da enfermagem

Exposição fotográfica destaca mães atípicas em Manaus