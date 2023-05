Jornalista é encontrado morto em apartamento na Zona Sul de Manaus

Manaus (AM) – O jornalista Nilo Diogo de Melo Neto foi encontrado morto, manhã deste sábado (20), dentro do seu apartamento na localizado na rua Japurá, no bairro Presidente Vargas, Zona Centro-Sul de Manaus. A causa da morte ainda não foi divulgada pelo Instituto Médico Legal (IML).

Segundo informações preliminares repassadas por policiais militares, Nilo teria passado mal durante a madrugada e a suspeita é que ele tenha sofrido um infarto. Ele estava acompanhando de um homem, ainda não identificado, que acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) nas primeiras horas da manhã. Com a constatação do óbito, a polícia militar deteve o homem para prestar esclarecimentos.

Com mais de 15 anos de profissão, Nilo passou por vários veículos de comunicação. Atualmente ele atuava como assessor de imprensa no Governo do Estado no Fundo de Promoção Social (FPS), além de dar suporte para a comunicação da Mocidade Independente de Aparecida.

Em nota o Governo do Amazonas lamentou a morte do profissional.

“O Governo do Amazonas lamenta, com profundo pesar, a morte do jornalista Nilo Diogo de Melo Neto, assessor do Fundo de Promoção Social (FPS), que faleceu no início da manhã deste sábado, 20/05. O jornalista foi encontrado sem vida, em um apartamento, na zona sul de Manaus e a Polícia Civil do Amazonas (PCAM) investiga o caso. Equipes do Fundo de Promoção Social estão dando assistência à família. Neste momento de tristeza, o Governo do Amazonas se solidariza com família e amigos e agradece ao jornalista por toda contribuição e dedicação ao trabalho realizado na assessoria do FPS nos últimos anos”.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Corpo de mulher é encontrado em terra Yanomami; mortes sobem para 14

Presos suspeitos de roubos de casas e de envolvimento na morte de sargento da PM em Manaus