Defesa do acusado alegou um erro no cálculo final que definiu a pena de Rafael em 14 anos. A alegação foi aceita pela Justiça, que reduziu em 8 meses a pena do assassino

Após três anos preso, o assassino da ex-Miss Manicoré, Kimberly Mota, teve a pena reduzida de 14 anos em regime fechado para 13 anos e 04 meses em regime fechado, em uma nova decisão judicial.

Rafael Fernandez Rodrigues, foi condenado após matar a modelo, que tinha 22 anos, a facadas no apartamento onde ele morava em Manaus. O crime aconteceu no dia 11 de maio de 2020.,

A defesa do acusado alegou um erro no cálculo final que definiu a pena de Rafael em 14 anos. A alegação foi aceita pelo desembargador José Hamilton Saraiva dos Santos, que reduziu em 8 meses a pena do assassino, que segue preso no sistema carcerário amazonense.

Rafael foi julgado pelo 2.ª Vara do Tribunal do Júri, em outubro de 2021, onde foi condenado. Ele confessou o crime e disse que Kimberly estaria mentindo para ele.

O caso

Kimberly era Miss Manicoré e cursava odontologia. Rafael é natural de São Bernardo do Campo (SP) e se mudou para Manaus em 2017, quando ingressou no Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região – Amazonas e Roraima (TRT11).

Rafael e Kimberly se conheceram em uma boate de Manaus, mas, segundo a investigação, ele já acompanhava a miss pelas redes sociais antes mesmo de se relacionarem.

O corpo da Miss Manicoré foi encontrado em um apartamento, no Centro de Manaus, onde Rafael Fernandez Rodrigues morava.

O assassino foi preso dias depois do assassinato, no estado de Roraima, enquanto tentava fugir para Espanha. Ele confessou ter cometido o crime após ter visto mensagens no celular dela e ter ficado aborrecido.

