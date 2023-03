Filhas encontram mãe morta com golpes de arma branca dentro de casa em Manaus

Uma mulher, ainda não identificada, foi encontrada morta, pelas próprias filhas, na manhã desta segunda-feira (6), dentro da residência onde morava, localizada no bairro Tancredo Neves, na Zona Leste de Manaus. O corpo estava com golpes de arma branca, segundo a polícia.

Segundo informações de testemunhas repassadas às autoridades, a mulher não dava notícias para as filhas desde o sábado, foi então que elas resolveram ir até a casa da mãe, quando encontraram a vítima já sem vida.

Uma das filhas informou, ainda, que a mulher morava com um homem com quem tinha um relacionamento de 23 anos, e que o ele era agressivo com a vítima.

Conforme o depoimento dos familiares, as filhas da vítima chegaram a ser abusadas pelo companheiro da mãe, quando menores e que as duas chegaram a ir para o conselho tutelar. No entanto, a mãe não aceitava que os filhos falassem algo sobre o relacionamento dela. A vítima tinha outros dois filhos mais velhos.

O companheiro da vítima não foi encontrado pela polícia. A perícia atuou na cena do crime. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

