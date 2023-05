Moradora de rua morta com tiro na cabeça em Manaus

De acordo com a polícia, os moradores da localidade se deparam com o corpo de Jucilene em via pública e acionaram uma viatura.

Uma moradora de rua identificada como Jucilene Ferreira dos Santos, de 30 anos, foi morta a tiros na manhã desta segunda-feira (22). O crime aconteceu na rua Itapagipe, no conjunto Francisca Mendes, bairro Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus.

De acordo com a polícia, logo nas primeiras horas do dia, os moradores da localidade se deparam com o corpo de Jucilene em via pública e acionaram uma viatura. As circunstâncias do assassinato não foram esclarecidas às autoridades.

Na cena do crime, a perícia detectou que a vítima foi atingida com um tiro na cabeça disparado por uma pistola, calibre 380.

O corpo da vítima foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). A autoria e motivação do crime deve ser investigadas pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Leia mais

VÍDEO: motorista é executado e mulher baleada em posto de gasolina em Manaus

Três homens são mortos e mulher baleada na Zona Leste de Manaus

Professora é achada morta com sinais de estrangulamento em Manaus