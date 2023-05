Coordenadoras de Programas Prioritários apresentam projetos à Suframa

Manaus(AM) – A Suframa tem convidado as organizações coordenadoras dos Programas Prioritários, do Comitê das Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento da Amazônia (Capda), a realizar apresentações por videoconferência, com o objetivo de atualizar informações e prestar esclarecimentos à equipe técnica da Autarquia sobre os projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) em andamento ou já executados pelas instituições.

As primeiras apresentações foram realizadas, em abril, com representantes do Centro Internacional de Tecnologia de Software (CITS) da Amazônia, coordenadora do Programa Prioritário de Indústria 4.0 e Modernização Industrial (PP4.0). Durante três dias de evento, foram realizados 78 pitchs (apresentações curtas e diretas de até 20 minutos) a respeito dos projetos conduzidos sob a responsabilidade da instituição. O evento contou com a participação de startups e Institutos de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTs) e espaço para questionamentos e interação.

O segundo evento, já em maio, foi dedicado ao Programa Prioritário de Bioeconomia (PPBIO), coordenado pelo Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia (Idesam), com um total de 35 pitchs dos projetos no âmbito do seu programa. Nesta semana, ocorreu a apresentação da Softex, coordenadora do Programa Prioritário de Fomento ao Empreendedorismo Inovador (PPEI), a qual detalhou os dez projetos executados pelo programa.

O superintendente-adjunto de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica da Suframa (SDI) substituto, Leopoldo Montenegro, explicou que a iniciativa das apresentações busca equalizar conhecimentos e promover uma maior interação e alinhamento entre a Autarquia e representantes do ecossistema de inovação na Amazônia.

“Além disso, esses eventos se adequam à estratégia da Autarquia de fazer um acompanhamento mais passo a passo e um monitoramento mais periódico sobre a evolução dos trabalhos desenvolvidos pelas coordenadoras dos Programas Prioritários”, frisou.

Os Programas Prioritários do Capda são uma modalidade de investimento da Lei 8.387/1991, em que as empresas produtoras de bens de tecnologia de informação e comunicação investem em atividades de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) na região da Amazônia Ocidental e Estado do Amapá como contrapartida dos incentivos fiscal administrados pela Suframa.

