Manaus tem a melhor saúde básica do país pela quinta vez seguida

Manaus (AM) – A saúde básica da Prefeitura de Manaus continua na liderança no programa Previne Brasil. O município conquistou, pela quinta vez consecutiva, a maior nota entre as capitais, na média dos indicadores monitorados pelo Ministério da Saúde. A avaliação é feita a cada quadrimestre, e neste último, entre os meses de janeiro e abril, a capital amazonense alcançou o Índice Sintético Final (ISF) de 8,46. O resultado foi divulgado pelo Ministério da Saúde nesta semana.

Para o prefeito de Manaus, David Almeida, o resultado reflete o compromisso da gestão e dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) com a melhoria contínua dos serviços prestados à população no campo da atenção primária.

“Somos a melhor equipe de saúde do país. Começamos a gestão em um cenário de pandemia, de unidades fechadas, de estruturas precárias, e demos a volta por cima”, avalia o prefeito, destacando que a meta da saúde municipal é seguir na liderança do ranking de capitais e se manter como referência para o país. “Estamos valorizando o servidor e executando um plano de obras histórico para seguir avançando na atenção à saúde da população”, acrescentou.

A titular da Semsa, Shádia Fraxe, também comemorou o resultado, parabenizando os mais de 11 mil servidores da secretaria e o trabalho das áreas finalísticas e de apoio, comandadas pelos subsecretários Djalma Coelho, de Gestão de Saúde, e Nagib Salem, de Gestão Administrativa e Financeira.

“Para que chegássemos ao primeiro lugar e nos mantivéssemos no topo, investimos muito na capacitação das nossas equipes, aprimoramos processos de trabalho e qualificamos nossos registros, que são essenciais para atestar o que fazemos e como fazemos”, explica.

Shádia destaca que, desta vez, o ISF de Manaus superou as cidades de Curitiba (7,76), Porto Alegre (7,75), Maceió (7,62), Florianópolis (7,25), Rio de Janeiro (7,16), Campo Grande (7,01), Aracaju (7,00), Brasília (6,86) e Fortaleza (6,70), considerada a top 10.

Indicadores

De acordo com o subsecretário Djalma Coelho, os sete indicadores monitorados pelo programa são referentes à atenção à saúde da gestante, realização de exames preventivos no público feminino, cobertura vacinal contra poliomielite e pentavalente, além do acompanhamento de hipertensos e de diabéticos na rede.

“Os resultados obtidos pela secretaria nos primeiros quatro meses deste ano foram muito satisfatórios, e o reconhecimento do Ministério da Saúde é uma vitória das nossas equipes e da população em geral”, reforçou.

Na primeira avaliação do programa, no último quadrimestre de 2021, Manaus alcançou o ISF de 8,10. A capital se manteve líder do Previne Brasil desde então, com a pontuação 7,74 no primeiro quadrimestre de 2022, 8,37 no segundo quadrimestre, e 8,57 no terceiro.

O Previne Brasil é um programa do Ministério da Saúde que monitora a qualidade dos serviços de atenção primária ofertados aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), considerando o desempenho de cada município para acesso aos recursos de investimento na área. Além dos sete indicadores de saúde, o programa avalia a saúde básica a partir de mais dois eixos: o cadastramento da população na APS e a execução de ações programáticas.

*Com informações da assessoria

