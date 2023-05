Homem sofre fratura peniana em três locais durante posição sexual arriscada

Um homem passou por uma situação rara ao fraturar seu órgão genital em três lugares durante uma relação sexual. O incidente ocorreu com um residente de 36 anos da Tanzânia, enquanto praticava uma posição conhecida por ser propensa a esse tipo de lesão.

Devido à localização em uma cidade de pequeno porte, o homem enfrentou uma espera de aproximadamente cinco horas até receber atendimento médico. No centro de saúde local, ele recebeu apenas medicamentos para aliviar a dor, enquanto seu órgão fraturado continuava a sangrar.

Posteriormente, o paciente tanzaniano precisou se submeter a uma cirurgia de emergência no Hospital de Kilimanjaro, onde seu órgão genital foi reconstruído. Os médicos descreveram a condição como uma torção que deformou o órgão, lembrando a forma de um balão. Após o procedimento e um período de recuperação, o pênis do paciente voltou a funcionar normalmente.

O acidente ocorreu durante uma posição em que a parceira estava por cima, uma posição conhecida por aumentar o risco desse tipo de incidente, pois o órgão pode escapar e atingir a região perineal da outra pessoa, o que de fato aconteceu. Devido ao impacto, o pênis fraturou em três pontos, causando inchaço e sangramento.

O caso foi relatado em um artigo publicado neste mês de maio no International Journal of Surgery Case Reports. Segundo relato dos médicos envolvidos no atendimento, o homem estava envolvido em uma relação sexual com sua esposa quando ouviu um barulho semelhante ao som de dedos estalando.

*Com informações da assessoria

