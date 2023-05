‘Gyuri’: Vivências com os Yanomami, documentadas por Claudia Andujar

Gyuri é uma obra idealizada pela fotógrafa suíça Claudia Andujar, sob a direção de Mariana Lacerda, que reuniu um compilado de vivências com o povo Yanomami. A obra está documentada em um filme de 1h30, com a produção da Jaraguá Produções e Bebinho Salgado 45, que estreou no Cine Casarão em Manaus.

“Uma linha geopolítica improvável entre a pequena aldeia húngara de Nagyvárad e a Terra Indígena Yanomami, na Amazônia brasileira. Judia, sobrevivente da Segunda Guerra, Claudia Andujar exilou-se no Brasil e dedicou a vida à salvaguarda dos povos Yanomami. Seu valioso acervo, sua militância incansável, seu passado de guerra e a vulnerabilidade atual dos indígenas são revistos por meio de diálogos de Andujar com o xamã Davi Kopenawa e o ativista Carlo Zacquini, com a interlocução do filósofo húngaro Peter Pál Pelbart”.

Claudia Andujar hoje tem 90 anos, e enfrentou a guerra na Hungria, fugiu da perseguição nazista em Viena e, foi no Brasil, que ela achou guarita com o povo Yanomami. E por toda a sua trajetória, ela trabalha sua arte fotográfica como ferramenta, para que este povo, não seja extinto, e a história pela qual passou ao perder sua família, não se repita com os mesmos.

Este documentário, é sobre a luta dos índios, em citação aos Yanomami, mas que se estende a todos os demais povos que lutam por sobrevivência.

O filme já está disponível nas plataformas digitais, confira abaixo o trailer oficial:

